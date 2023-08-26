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Коммерсантъ FM
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Париж отклонил требование мятежников Нигера к послу Франции покинуть страну

Министерство иностранных дел Франции отказывается подчиняться требованием мятежников Нигера по высылке французского посла. По мнению Парижа, у «путчистов нет полномочий» для этого.

«Одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера»,— заявил МИД Франции агентству AFP.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев

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