Париж отклонил требование мятежников Нигера к послу Франции покинуть страну

Министерство иностранных дел Франции отказывается подчиняться требованием мятежников Нигера по высылке французского посла. По мнению Парижа, у «путчистов нет полномочий» для этого.

«Одобрение посла исходит исключительно от законно избранных властей Нигера»,— заявил МИД Франции агентству AFP.

Нигер — бывшая колония Франции, оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. После военного переворота в стране проходят протесты против присутствия французского контингента. Захватившие власть военные отказываются от сотрудничества с Парижем.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев