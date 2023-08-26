Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск надзорного ведомства, требовавшего изъять у действующего владельца 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (одного из крупнейших в Европе химпредприятий) на основании незаконности приватизации, проведенной в 1993–1995 годах. Многочисленные доводы представителей бенефициара завода о том, что власти не только сами санкционировали процесс приватизации, но и знали об итогах процедуры много лет и претензий не предъявляли, суд не убедили. В других арбитражах сейчас рассматриваются аналогичные иски о конфискации производств метанола и цемента, оказавшихся под контролем иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Административное здание завода «Волжский оргсинтез»

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ Административное здание завода «Волжский оргсинтез»

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

АО «Волжский оргсинтез», как следует из материалов, заявленных в ходе разбирательства между Генпрокуратурой и собственником завода Александром Соболевским, имеющим гражданства Германии и Кипра, проходило процесс приватизации больше двух лет — с апреля 1993-го по октябрь 1995 года. А чтобы признать эту процедуру незаконной, арбитражу хватило одного заседания.

Иск к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства 100% акций АО «Волжский оргсинтез» Генпрокуратура подала 27 июля. 17 августа прошло предварительное заседание, а в минувшую пятницу после пятичасовых прений решение было уже принято. Представители господина Соболевского настаивали на отложении заседания, объясняя это необходимостью «хотя бы» получить ответы на адвокатские запросы, которые они разослали в государственные ведомства, участвовавшие в приватизации (и их правопреемникам) или согласовывающие процедуру. При этом один из адвокатов даже пожаловался на бессонные ночи при подготовке к процессу. Однако эти доводы, как и попытку заявления встречного иска об установлении юридического факта владения акциями их доверителем, представители прокуратуры назвали злоупотреблением правом, с чем суд согласился.

Судья также не посчитала мотивированным и предложение привлечь к делу пять кипрских компаний, которые были акционерами «Волжского оргсинтеза» до 2018 года. По данным надзорного органа, все они также контролируются господином Соболевским. Оснований в том, чтобы привлечь в процесс в качестве свидетелей бывших руководителей ряда волгоградских и федеральных органов власти (такое ходатайство также заявляли представители ответчика), суд тоже не нашел. Среди упомянутых лиц, например, экс-руководитель УФАС по Волгоградской области Павел Мироненко и экс-глава Госкомимущества РФ Альфред Кох.

Именно на том, что Волгоградский комитет по госимуществу на момент приватизации «Волжского оргсинтеза» был уполномоченным агентством Госкомимущества, то есть имел все полномочия для включения Волжского метионинового завода в план приватизации, строились основные аргументы представителей господина Соболевского. Акционером он стал далеко не сразу: первый пакет приобрел в 2004-м, а полноправным владельцем предприятия оказался только в 2018 году. Изначально акции распределили среди работников завода — акционеров было более 4 тыс. человек, а также продавали на аукционах и инвестиционных конкурсах.

При этом в иске прокуратуры указано, что к нарушению прав РФ как законного владельца завода привела «череда целенаправленных противоправных действий органов государственной власти и ответчика». «Что, все пять тысяч акционеров были в сговоре с нашим доверителем с самого начала?» — пытался язвить один из представителей господина Соболевского.

Заседание проходило довольно нервно: заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова даже в запале выкрикнула, что Александр Соболевский «украл предприятие», однако на предложение ответчиков пояснить, подала ли прокуратура информацию об этом в МВД, не ответила.

Стороны разошлись не только в полномочиях госорганов середины 90-х и трактовках положений госпрограммы приватизации в РФ, но и способах исчисления сроков исковой давности.

Представители ответчика настаивали, что многочисленным органам власти разного уровня давно и детально известно и о факте приватизации предприятия, против которой за 30 лет никто не выступал, и о распределении акций. «Надо считать с момента, когда узнала Российская Федерация, а не Генпрокуратура»,— отмечал адвокат господина Соболевского.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что речь идет об установлении факта нарушения публичных интересов, что ведомство сделало в июле этого года.

«Срок давности — это правовой инструмент защиты добросовестного владельца, которым ваш доверитель не является»,— отрезал представитель надзорного органа.

«Противоправное поведение комитета и фонда (по управлению госимуществом Волгоградской области) не может рассматриваться уведомлением законного собственника о неправомерном убытии имущества под видом приватизации, не может рассматриваться в качестве доказательства»,— пояснил представитель Генпрокуратуры.

Как прокуроры конфискуют бизнес-активы Контекст В апреле 2022 года Генпрокуратура добилась в суде конфискации акций единственного в России производителя сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат» (Алтайский край). В декабре 2022 года по иску Генпрокуратуры была конфискована доля крупнейшего совладельца транспортной группы FESCO Зиявудина Магомедова, ему принадлежало 32,5% акций. До этого он был приговорен к 19 годам колонии по делу о создании ОПС. В том же месяце Генпрокуратура подала в Хамовнический райсуд Москвы иск о взыскании оставшихся в коммерческом обращении акций FESCO. В мае 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства взыскал в доход государства 46,5% акций Калининградского морского торгового порта (КМТП). В июле Центральный районный суд города Калининграда взыскал в доход государства еще 51,75% акций КМТП. В том же месяце Арбитражный суд Пермского края согласился с версией Генпрокуратуры и вернул государству 89% акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), крупнейшего в стране производителя магния, ниобия и тантала. В июле 2023 года Ленинский райсуд Ярославля взыскал в пользу государства акции электрической компании ПАО «ТГК-2». Иск подала Генпрокуратура РФ, среди ответчиков по нему — офшорные структуры, владеющие 81,66% ТГК-2. Бенефициаром компании считается бывший сенатор Леонид Лебедев, покинувший Россию и являющийся фигурантом нескольких уголовных дел. В августе 2023 года Генпрокуратура подала иск о конфискации у бизнесмена Андрея Мельниченко энергетической компании СИБЭКО. По версии Генпрокуратуры, покупка этого актива в 2018 году у экс-министра Михаила Абызова за 32 млрд руб. была нарушением коррупционного законодательства. В том же месяце Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства активов бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина — акций ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долей в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». В августе 2023 года Генпрокуратура подала иск к АО «Метахолдинг», «Метафракс Трейдинг» и Тольяттихимбанку о взыскании акций одного из крупнейших в России предприятий по производству метанола «Метафракс Кемикалс», так как сейчас акции стратегического предприятия находятся в США. Тогда же Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Приморского края иск с требованием изъять в пользу государства у ООО «Фининвест» акции и доли единственного в России производителя борной кислоты Дальнегорского горно-обогатительного комбината, контроль над которым оказался у иностранного инвестора.

Представители Александра Соболевского будут обжаловать решение волгоградского арбитража, однако, полагают юристы, шансы на успех этого призрачные. «Вопросов там не будет по понятным причинам»,— сказал один из опытных волгоградских адвокатов, ранее имевших дело с предприятием, имеющим для России стратегическое значение.

Одновременно в арбитражных судах Пермского края и Санкт-Петербурга прошли предварительные слушания по искам Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций других крупных предприятий.

В краевой суд надзор, как сообщал “Ъ”, обратился с иском о конфискации АО «Метафракс Кемикалс», бывшего Губахинского химзавода, утверждая, что с помощью незаконной приватизации крупное производство метанола было отчуждено из государственной собственности. «Термин “приватизация” в данном случае вообще неприменим, поскольку мы имеем дело с незаконным распоряжением федеральным имуществом»,— считает представитель Генпрокуратуры. Также истец со ссылкой на данные ФАС заявил, что «Метафракс Кемикалс» является стратегическим предприятием, важным для обеспечения обороны и безопасности страны. При этом бенефициар «Метафракс Кемикалс» Сейфеддин Рустамов проживает сейчас в недружественных США.

По инициативе прокуратуры к делу были приобщены несколько десятков документов, в том числе и почти семидесятилетней давности.

Ответчики отложили предварительное заседание, поскольку с данными документами не ознакомились, а поиск доказательств своей правоты еще проводят в архивах.

«Прокуратура получила данные по запросу, а мы сами ходим в читальный зал Госархива, ищем и изучаем документы»,— пояснил юрист.

«Просим дать нам возможность найти доказательства, сформировать позицию и реализовать свое право на защиту»,— ходатайствовал он. В удовлетворении заявления ответчику было отказано, а рассмотрение дела по существу назначено на 8 сентября.

В АО «Метахолдинг» пояснили, что в ходе основного заседания «намерены доказывать законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ». Однако, как свидетельствует судебная практика, иски надзорного ведомства удовлетворяются в полном объеме и довольно быстро.

В санкт-петербургском арбитраже было отклонено ходатайство ответчиков — представителей трех цементных заводов, связанных с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле, о переносе разбирательств в регионы, где они находятся. Генпрокуратура добивается истребования из «чужого незаконного владения» компанией HeidelbergCement Central Europe East Holding B. V. (Нидерланды) в пользу государства 100% долей в уставном капитале ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (российская «дочка» HeidelbergCement, зарегистрирована в Подмосковье), 55 539 акций АО «Сланцевый цементный завод “Цесла”» (Ленинградская область), 277 369 обыкновенных акций АО «Сырьевая компания» (входит в АО «Башкирская содовая компания»), а также 100% акций ОАО «Гурово-Бетон» в пользу Тульской области.

«Мы полагаем, что истцом необоснованно соединены в одно заявление несколько требований, которые не связаны между собой ни по обстоятельствам, которые подлежат доказыванию в данном деле, ни по представленным доказательствам»,— пояснил представитель HeidelbergCement. По его словам, в основе иска лежат факты предполагаемой незаконной приватизации предприятий в различных регионах. «Это были совершенно разные этапы приватизации, включавшие различные взаимоотношения с государственными местными и федеральными органами. Все обстоятельства абсолютно не совпадают по каждой из этих компаний»,— подчеркнул юрист.

Однако прокуратура выступила против удовлетворения заявленного ходатайства, отметив, что рассмотрение дела в Санкт-Петербурге будет наилучшим вариантом, поскольку на территории города и Ленобласти находится большое количество ответчиков. Суд принял сторону надзорного ведомства и в прошении ответчикам отказал. Следующее заседание назначено на 1 сентября.

В иске Генпрокуратуры сказано, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории другой страны и «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей и созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

Рустам Гайфуллин, Волгоград; Дмитрий Астахов, Пермь; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург