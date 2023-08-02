Генпрокуратура пришла за метанолом

Власти начали волну судебных деприватизаций в химическом секторе. Через несколько дней после подачи иска об истребовании акций «Волжского оргсинтеза» Генпрокуратура подала аналогичное требование в отношении производителя метанола «Метафракс». Юристы отмечают, что, учитывая сложившуюся практику, у владельцев «Метафракса» мало шансов сохранить актив или получить за него компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура 31 июля подала в арбитражный суд иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс», одного из крупнейших в РФ производителей метанола и формалина. Суть иска в картотеке суда пока не раскрыта. Ответчиками по нему выступают АО «Тольяттихимбанк», АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». По данным “Ъ”, Генпрокуратура запросила обеспечительные меры в виде ареста контрольного пакета акций «Метафракса». Следующее заседание назначено на 25 августа.

В УК «Метафракс Групп» “Ъ” подтвердили, что Генпрокуратура оспаривает приватизацию головного предприятия группы. Там отметили, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации, которая проходила под полным ведением и контролем Госкомимущества РФ». «Со стороны предприятия подано возражение на заявление об обеспечении иска. Мы намерены четко отстаивать свою позицию в рамках правового поля. В текущей ситуации компания продолжит исполнять обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками»,— говорится в поступившем в “Ъ” заявлении совета директоров УК «Метафракс Групп».

Согласно СПАРК, акционерами «Метафракс Кемикалс» являются «Метахолдинг» с долей 95,88%, гендиректор предприятия Владимир Даут (0,5%), «Метафракс Трейдинг» (0,27%) и Виктор Майер (0,01%). В свою очередь, «Метахолдинг», по данным на 2016 год, принадлежит зарегистрированной в США компании «Клевер ЛЛК», но в пояснениях к отчетности за 2022 год «Метафракс Кемикалс» указывала, что ее бенефициаром на тот момент являлся Сейфеддин Рустамов. Источники “Ъ” поясняют, что Тольяттихимбанк (ранее — опорный банк «Тольяттиазота») исторически являлся миноритарным акционером «Метафракса» с долей менее 1%. В конце августа 2022 года управление всеми дивизионами группы «Метафракс» («Метафракс Кемикалс», производители смол «Метадинеа» и «Карболит», а также зарубежные предприятия по выпуску смол и тонкой химии) было объединено в УК «Метафракс Групп». Выручка «Метафракс Кемикалс» по итогам 2022 года по РСБУ снизилась на 15%, до 27 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 22,6% до 10,6 млрд руб. В июне компания запустила комплекс по выпуску карбамида, аммиака и меламина общей мощностью 1 млн тонн.

Генпрокуратура в последнее время все активнее оспаривает итоги приватизации промышленных предприятий, несмотря на порой крайне большие сроки давности. Меньше недели назад Генпрокуратура подала иск в отношении владельцев «Волжского оргсинтеза». В середине июля Генпрокуратура через суд конфисковала более 80% акций ПАО ТГК-2 (контролирует энергетические активы в пяти областях России) у бенефициара компании, экс-сенатора Леонида Лебедева.

Известные изъятия акций — дела «Башнефти», Башкирской содовой компании, Соликамского магниевого завода, «Кучуксульфата» — проводились в связи с внезапно обнаруженными прокуратурой нарушениями, допущенными при приватизации 25–30 лет назад, напоминает старший юрист ProLegals Ольга Жукова. На дела об истребовании акций распространяется общий срок исковой давности три года, но он отсчитывается с момента, когда лицо, права которого нарушены, непосредственно узнает о этом. «В ситуациях истребования акций, приобретенных в рамках приватизации, сложилась порочная практика, в соответствии с которой срок начинает отсчитываться с момента проведения уполномоченным органом (прокуратурой, ФАС) проверки, выявившей нарушения»,— отмечает юрист.

Госпожа Жукова не видит прямой связи между изъятием активов и нахождением их бенефициаров за границей. По ее мнению, решающими критериями для начала деприватизации, скорее всего, являются возможность предприятия в дальнейшем пополнять бюджет, а также его значимость для текущих потребностей страны. Эксперт считает перспективы акционеров, к которым предъявлены требования об истребовании акций, неутешительными: как правило, такие иски удовлетворяются без выплаты какой-либо компенсации.

Ольга Мордюшенко; Вячеслав Суханов, Пермь