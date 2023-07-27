Государство потянуло на химию

Генпрокуратура продолжает попытки изъять в пользу государства пакеты в различных производственных стратегических активах на том основании, что их приватизация была проведена с нарушениями. Вслед за долей в ТГК-2, конфискованной у экс-сенатора Леонида Лебедева, Генпрокуратура требует возврата акций от владельца химического завода «Волжский оргсинтез», приватизированного в 1993–1996 годах, Александра Соболевского. На рынке полагают, что следующими на очереди могут быть и другие химические предприятия с возможностью выпуска оборонной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Административное здание завода «Волжский Оргсинтез»

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ Административное здание завода «Волжский Оргсинтез»

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области об истребовании в пользу РФ 100% акций химического предприятия АО «Волжский оргсинтез». Ответчиком по иску выступает Александр Соболевский (согласно отчету — бенефициар предприятия), третьими лицами — налоговая служба, Росимущество и сам завод. Как сообщается в материалах дела, истребованы должны быть 2344,925 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,2 руб. каждая. По ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал бумаги и имущество предприятия. Следующее заседание по делу назначено на 17 августа.

По мнению Генпрокуратуры, господин Соболевский «противоправно завладел "Волжским оргсинтезом", представляющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В деле отмечается, что РФ как собственник предприятия его приватизацию не проводила и не передавала правомочия по владению, пользованию и распоряжению его имуществом Волгоградской области. Несмотря на это, региональный Фонд государственного имущества с сентября 1993 года по 1996 год «незаконно распределил принадлежащее государству имущество в виде ценных бумаг, передав их в пользу третьих лиц, в том числе резидентов иностранных государств». Получить комментарий в «Волжском оргсинтезе» не удалось.

«Волжский оргсинтез» является одним из крупнейших в Европе производителей продукции органического синтеза, выпускает анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, а также присадки к бензинам. Согласно отчетности компании, его выручка по РСБУ в 2022 году выросла на 23,5%, до 15,5 млрд руб., чистая прибыль — в 1,6 раза, до 2,9 млрд руб. Источники “Ъ” на рынке видят логику потенциальной деприватизации «Волжского оргсинтеза» в том, что он выпускает в том числе продукцию, важную для ОПК. Завод остается перспективным как для наращивания производства имеющейся продукции, так и для выпуска новой — например, ускорителей вулканизации.

Источники “Ъ” не исключают, что тренд на «возвращение активов государству» может затронуть и другие химические производства с оборонным профилем.

В середине июля по аналогичному иску Генпрокуратура уже конфисковала более 80% акций ПАО ТГК-2 (контролирует энергетические активы в пяти областях России). По версии надзора, бенефициар компании экс-сенатор Леонид Лебедев приобрел бизнес на коррупционные доходы и незаконно занимался им, будучи членом Совета федерации с 2002 по 2015 год. Ответчики собираются обжаловать судебное решение.

Дмитрий Семягин из Rupec отмечает, что наиболее коммерчески интересной продукцией «Волжского оргсинтеза» являются реагенты для обогащения руд цветных металлов. «Причем в последние годы компания вела довольно масштабную инвестпрограмму, касавшуюся именно их»,— напоминает эксперт. В частности, модернизации производства ксантогенатов проводились в 2011 и 2016 годах, и новый проект по ним был анонсирован на 2022 год. Но после ввода ограничений Запада на доступ к технологиям информации о нем не было. В 2019 году предприятие модернизировало, а фактически построило новую установку по выпуску карбамата МН (используется для флотации никелевых руд). Главным потребителем этого реагента был «Норникель», и, отмечает господин Семягин, по словам представителей «Волжского оргсинтеза», именно под его нужды и наращивались мощности по выпуску карбамата МН.

Ольга Мордюшенко