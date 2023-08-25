Пивосваленный холдинг

Нидерландский пивоваренный холдинг Heineken, искавший около года покупателя на свои российские активы, продал их производителю бытовой химии Arnest Group за €1. Покупателю перешли долговые обязательства компании на €100 млн, но не права на использование брендов Heineken и Amstel. В более спокойные времена Heineken мог бы выручить за свой российский бизнес как минимум €300 млн, но в нынешних условиях компании еще повезло, в отличие от Carlsberg и Danone, чьи активы были по сути национализированы, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Heineken, приостановивший год назад инвестиции в РФ из-за военной операции на Украине, сообщил 25 августа о продаже всех своих заводов в Екатеринбурге, Иркутске, Петербурге, Новосибирске и других городах РФ Arnest Group, созданной на базе Невинномысского завода бытовой химии в Ставрополье. Сумма сделки — €1. Обратный выкуп бизнеса не предусмотрен. Взамен покупатель обязался погасить в рассрочку около €100 млн внутрикорпоративного долга и сохранить персонал. Тем не менее сделка принесет Heineken убыток в €300 млн, говорится в сообщении компании. Осенью 2022 года Arnest выкупила российский бизнес Ball Corporation — американского производителя алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков.

В 2022 году Heineken в РФ увеличил чистую прибыль год к году втрое, до 2,6 млрд руб., выручку — на 13%, до 41,97 млрд руб. В 2022 году компания произвела 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше год к году. В портфеле компании около 30 брендов, включая международные (Heineken, Amstel, Foster's и др.) и локальные («Охота», «Жигулевское», «Степан Разин», «Бочкарев»). Infoline оценивает долю компании на рынке в 10%, в то время как у «Балтики» (до июля 2023 года принадлежала Carlsberg) — 27,3%, у AB InBev Efes — 25%.

Arnest Group, производящая в том числе лак для волос «Прелесть», освежитель воздуха «Симфония», средство для борьбы с насекомыми «Дихлофос», принадлежит президенту компании Алексею Сагалу, говорится в ее отчетности. По данным СПАРК, в 2022 году выручка группы сократилась на 21% год к году, до 11,71 млрд руб., чистая прибыль — на 55%, до 259,3 млн руб.

После продажи заводов Heineken из транснациональных пивоваров в РФ остается AB InBev Efes, контролируемый турецкой Anadolu Efes. «Иностранцы опасаются сценария Carlsberg и Danone (в июле 2023 года по указу президента РФ Владимира Путина они переданы в управление Росимуществу.— “Ъ”) и торопятся реализовать активы, несмотря на попытки властей увеличить дисконт на имущество уходящих компаний»,— поясняет источник “Ъ” на рынке. По его словам, «вне экстремальной ситуации» рыночная стоимость Heineken была бы как минимум втрое больше суммы задолженности, которую обязалась выплатить Arnest.

Источник “Ъ” из числа юристов не исключает, что Heineken удалось избежать национализации активов, так как переговоры об их продаже находились на финальной стадии. В то же время предприятия Carlsberg, отмечает он, могли представлять для властей «некую стратегическую ценность».

В последнее время продажа бизнеса за символическую цену — обычное событие для российского рынка. При такой сделке продавец стремится избавиться от дополнительных расходов, отмечает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин, добавляя, что сейчас для Heineken активы в РФ стали токсичными и потребовался экстренный выход из них.

Руководитель группы международных проектов Vegas Lex Наталия Абцешко считает вполне выгодными для Heineken обязательства покупателя погасить внутригрупповой долг. Впрочем, добавляет старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко, «пока неизвестно, как в российских реалиях будет выполнено это условие и сможет ли Heineken в случае необходимости принудительно истребовать согласованную сумму». Господин Позин не исключает, что у Heineken в РФ могут быть и другие долги перед банками и иными контрагентами, что потребует от покупателя дополнительных затрат. В любом случае, считает господин Зинченко, такая модель продажи отличается от случая с Сarlsberg и Danone: «Это и относительная прозрачность, и юридическая чистота схемы сделки».

В свою очередь Arnest получает только производственные площадки и локальные бренды, но без использования наиболее продаваемых марок пива Heineken и Amstel.

Создавать новые бренды или развивать местные сейчас, по словам гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, сложно из-за высокой конкуренции на рынке и ограничений на рекламу пива. Единственный сильный российский бренд у Heineken — «Охота», для развития остальных марок необходимо существенно перенастроить бизнес-процессы, добавляет основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не исключает, что Arnest, как непрофильный игрок, передаст бизнес Heineken в управление профессиональному оператору или попытается найти сильного партнера для совместного управления.

Халиль Аминов, Дарья Андрианова, Анна Занина