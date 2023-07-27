Пиво опростилось

Прекращение выпуска в России части иностранных брендов и отток потребителей крафта привели к сокращению производства неклассических пивных напитков. В первой половине 2023 года выпуск этой продукции снизился на 3,1%, до 48,38 млн дал, после роста в 2020–2022 годах. Увеличение предложения пивных напитков сдерживают нехватка и удорожание части импортных ингредиентов, поэтому пик развития категории может быть пройден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, по итогам первой половины 2023 года сократилось на 3,1% год к году, до 48,38 млн дал, следует из данных Росалкогольрегулирования. До этого объем предложения рос. В первой половине 2020 года было выпущено 40,55 млн дал пивных напитков, в первые шесть месяцев 2021 года — 44,84 млн дал, в первой половине 2022 года — 49,93 млн дал. Производство классического пива крепостью от 0,5% до 8,6% в январе—июне этого года увеличилось год к году на 0,2%, до 353,26 млн дал. Продажи всего пива в розничных сетях за этот период выросли на 1,4% в объеме и на 7,9% в деньгах, подсчитали в NielsenIQ.

Производство пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи по итогам первой половины 2023 года Выйти из полноэкранного режима Категория Объем производства (тыс. дал) Динамика год к году (%) Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% 353262 0,2 Пиво крепостью выше 8,6% 44 -32,3 Пивные напитки 48385,8 -3,1 Сидр 3790,8 6,6 Пуаре 73,6 -28,8 Медовуха 1240 28,8 Открыть в новом окне Источник: данные Росалкогольрегулирования.

Пивные напитки могут содержать иные ингредиенты, кроме солода, хмеля и пивных дрожжей. К этой категории относятся такие марки, как Essa, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel Cerny (AB InBev Efes), Schlitz Weissbier, Max & Jack’s (Московская пивоваренная компания), Dr. Diesel («Объединенные пивоварни Хейнекен», ОПХ), Kronenbourg 1664, Grimbergen (Carlsberg Group).

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что снижение выпуска пивных напитков, вероятно, вызвано в основном сокращением портфеля лицензионных брендов у части транснациональных компаний и возможным негативным эффектом предпродажной подготовки предприятий. Carlsberg Group и Heineken еще в марте 2022 года объявили о планах продать российские активы — пивоваренную компанию «Балтика» и ОПХ. В июне Carlsberg Group объявила о выборе инвестора, но 16 июля доли в «Балтике» перешли во временное управление Росимущества, президентом компании стал ее основатель Таймураз Боллоев. Источник “Ъ” на рынке говорит, что на пивных напитках в первую очередь могло сказаться прекращение разлива Miller, который выпускался ОПХ. AB InBev Efes приостановила выпуск в РФ бренда Leffe. В компаниях комментарии не предоставили.

Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что многие крафтовые пивовары также говорили о снижении поставок в конце 2022 — начале 2023 года, что могло быть связано с отъездом из страны части потребителей. Гендиректор «Волковской пивоварни», президент Ассоциации крафтовых пивоварен Алексей Аксель подтверждает, что число потребителей такого пива и посетителей крафтовых баров сократилось. У крафтовых пивоваров растут издержки из-за увеличения административной нагрузки и удорожания сырья и материалов, а спрос смещается с дорогого пива на массовую продукцию, добавляет он. Как отмечает господин Хавский, пик популярности пива с необычными вкусами, вероятно, проходит. Такие сорта активно запускались в 2021–2022 годах, а сегодня некоторые импортные ингредиенты в России стали менее доступны из-за проблем с поставками или роста цен в связи с ослаблением рубля, говорит он.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (включает AB InBev Efes, «Балтику» и ОПХ) Вячеслав Мамонтов отмечает, что гастрономические предпочтения потребителей развиваются, есть интерес к сидрам и энергетическим напитками. По данным Росалкогольрегулирования производство сидра в первой половине года выросло на 6,6% год к году, до 3,79 млн дал.

По словам господина Мамонтова, массовое отравление суррогатным алкоголем под маркой «Мистер Сидр» в июне этого года привело к замедлению продаж категории в высокий сезон. В мае—июне продажи сидра в натуральном выражении росли только на 2,7%, хотя в низкий сезон прирост был более чем 40%, говорит он. Удар по репутации категории может сказаться на годовых результатах, добавляет эксперт. По данным NielsenIQ, по итогам первой половины года продажи сидра выросли на 25,4% в объеме и на 27,5% в деньгах год к году.

Анатолий Костырев