Мэрия Москвы не согласовала митинг сторонников Стрелкова

Соратники бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, получили ответ московских властей на запрос о проведении митинга в его поддержку. Акция не была согласована из-за коронавирусных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В столице продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, говорится в ответе заместителя префекта Восточного административного округа, выдержку из которого сторонники экс-министра выложили в своем Telegram-канале.

Заявку на акцию они подали 18 августа, ее предполагалось провести 29-го числа в сквере на Краснобогатырской улице, напротив здания Московского городского суда. В этот день суд рассмотрит жалобу защиты экс-министра на его арест.

Игорь Гиркин обвиняется в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Он был задержан сотрудниками ФСБ 21 июля. По словам адвоката Александра Молохова, обвинение связано с двумя постами в Telegram-канале, в которых говорится «о крымской проблематике» и невыплатах военным. Экс-министр вину не признает.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Для полковника Гиркина не хватило аргументов».

Мария Федотова