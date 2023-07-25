Для полковника Гиркина не хватило аргументов

В понедельник адвокаты бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) подали апелляционную жалобу на его арест. В ней указано, что ни один из доводов ФСБ в пользу определения подследственного в СИЗО «Лефортово» не был подтвержден доказательствами в суде. В связи с этим, считают представители господина Гиркина, под следствием он должен находиться на свободе или по крайней мере под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Гиркин (Стрелков) (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Гиркин (Стрелков) (справа)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Адвокат Гаджи Алиев сообщил, что апелляция на арест Игоря Гиркина была подана в понедельник в первой половине дня. Основанием, по словам защитника, послужила абсолютная бездоказательность доводов, приведенных следователем на заседании Мещанского райсуда 21 июля, где избиралась мера пресечения его клиенту.

«Я считаю, что буквально все доводы следствия для ареста были беспочвенными,— заявил “Ъ” господин Алиев.— Доказательств того, что мой подзащитный скроется, будет оказывать на кого-то давление, либо как-то помешает работе следствия, просто нет, соответственно и решение суда было незаконным».

Особенно адвоката возмутила ссылка следствия на то, что Игорь Гиркин может сбежать, в том числе за границу. По словам господина Алиева, его клиент невыездной из страны, поскольку в прошлом году суд в Гааге заочно назначил ему пожизненный срок по делу о крушении малазийского Boeing, в результате которого погибли 298 человек. Оказавшись за границей, господин Гиркин тут же был бы задержан и отправлен для отбытия наказания.

Еще одним аргументом следствия стали связи господина Гиркина в правоохранительных органах и силовых структурах, а также его осведомленность о методах проведения оперативно-разыскной работы. Однако, считают представители арестанта, фактически ставить ему в вину связи, обладателем которых он стал, служа в ФСБ (вышел на пенсию в звании полковника), а также в горячих точках, в том числе на Донбассе, нельзя, так как это была служба в интересах родины, а не каких-то «криминальных структур». При этом ими оспаривается и сам порядок возбуждения уголовного дела, в основу которого была положена не оформленная должным образом экспертиза института криминалистики ФСБ (эксперта забыли под роспись предупредить об уголовной ответственности).

Одной же тяжести обвинения для ареста могло и не хватить, потому что инкриминируемое господину Гиркину преступление (до пяти лет заключения) относится к преступлениям средней тяжести.

Игорь Гиркин был задержан оперативниками УФСБ по Москве и области в минувшую пятницу и в тот же день обвинен следователем управления в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ или интернета (ч. 2 ст. 280 УК). Их чекисты обнаружили в двух публикациях в мае этого года на Telegram-канале обвиняемого. Сейчас, по некоторым данным, изучаются другие посты, а это означает, что в деле экс-министра ДНР может добавиться эпизодов.

Алексей Соковнин