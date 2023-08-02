ФСБ засекретила дело Игоря Стрелкова

Следственное управление ФСБ по Москве и области засекретило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков). Об этом РБК сообщил адвокат Александр Молохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь (Стрелков) Гиркин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь (Стрелков) Гиркин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Защитник отказался от других комментариев: «Статья 283 УК (разглашение гостайны) — дело серьезное». Игорь Гиркин обвиняется в призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч. 2. ст. 280 УК РФ). Все дальнейшие судебные заседания по этому делу пройдут в закрытом режиме.

Игорь Гиркин был задержан сотрудниками ФСБ 21 июля. Как говорил Александр Молохов, обвинение связано с двумя постами в Telegram-канале, в которых говорится «о крымской проблематике» и невыплатах военным. Игорь Гиркин вину не признает.

При рассмотрении ходатайства следствия об аресте в Мещанском районном суде Игорь Гиркин просил отправить его под домашний арест, поскольку у него диагностирована стенокардия второй степени. Следователь ФСБ настаивал, что Игорь Гиркин служил в «подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность», а значит может скрыться. Суд арестовал его до 18 сентября, он находится в СИЗО «Лефортово».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Для полковника Гиркина не хватило аргументов».

Лусине Баласян