Путин поручил «Роскосмосу» оценить программу по низколетящим спутникам

Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Роскосмос» совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 км), и изготовлении опытных образцов для проведения испытаний.

Поручение утверждено по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени», которое прошло 29 июня. После реализации проекта необходимо определить целесообразность отдельной программы по освоению предельно низких орбит, а также источники ее финансирования. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года.

Во время форума представлявший инновационное предприятие «Кипр» Вячеслав Темкин рассказал Владимиру Путину, что он занимается проблемой удержания космических аппаратов на высотах до 200 км, в то время как современные спутники работают до 500 км. Господин Темкин попросил президента поручить «Роскосмосу» изготовление малогабаритных спутников и разработку программы освоения «низкого космоса».

Лусине Баласян