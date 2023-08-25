Нагорный Карабах призвал Россию организовать встречу с Азербайджаном

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Герген Нерсисян обратился к России с просьбой провести встречу с Азербайджаном в месте дислокации российских миротворческих сил. По словам господина Нерсисяна, необходимо обсудить гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе.

«Необходимо обратиться к России с требованием-предложением о проведении встречи с Азербайджаном для обсуждения вопросов вокруг создавшейся в Арцахе ситуации, проблем с безопасностью, гуманитарного кризиса»,— сказал господин Нерсисян в обращении, передает «Интерфакс».

Он добавил, что Россия в состоянии организовать подобную встречу. По словам госминистра, международное сообщество, включая российский миротворческий контингент, не обеспечивает должной безопасности и условий для «нормальной жизнедеятельности» в Нагорном Карабахе.

В декабре 2022 года оказался заблокирован Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. В апреле Азербайджан установил на въезде в коридор КПП. По Лачинскому коридору в регион доставлялись в том числе гуманитарные грузы и топливо. 23 июля МИД РФ призвал Азербайджан разблокировать дорогу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале августа заверил, что «свобода передвижения не блокируется».

В середине августа Министерство иностранных дел Армении сообщило о нехватке воды в Нагорном Карабахе. Ведомство также заявило, что за последние восемь месяцев смертность в регионе увеличилась вдвое в связи с нехваткой еды и лекарств. Российские миротворцы, контролирующие Лачинский коридор, летом приступили к перевозке групп людей из Карабаха в Армению.

Лусине Баласян