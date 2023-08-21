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Коммерсантъ FM
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Миротворцы РФ впервые с середины июня перевезли людей из Карабаха в Армению

Российские миротворцы перевезли 41 человека из Нагорного Карабаха в Армению. Это произошло впервые с 14 июня, все это время люди ждали возможности уехать, сообщает Sputnik-Армения. В группе людей были граждане РФ, а также студенты, поступившие на обучение в вузы Армении и зарубежья.

По данным агентства, Азербайджан не разрешил миротворцам переехать мост на реке Хакари. Из-за этого пассажиры с вещами переходили его пешком, после чего их забрали на машинах. Транспортировки в Армению с помощью Международного Комитета Красного Креста ожидают еще 333 человека, нуждающиеся в лечении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. МИД Азербайджана утверждает, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны». Власти Карабаха обвиняют Азербайджан в геноциде.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Спор выше гор».

Лаура Кеффер

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