Азербайджан сообщил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор

Госпогранслужба Азербайджана сообщила об установке контрольного пункта пропуска в начале дороги Лачин-Ханкенди на границе с Армений (на въезде в Лачинский коридор). Погранслужба объяснила эту меру предотвращением переброски «живой силы, боеприпасов» и военной техники со стороны Армении.

В заявлении погранслужбы говорится, что Баку вынужден установить КПП «вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года», чтобы остановить нарушения армянской стороны. Об установке КПП проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр.

В ответ Совет безопасности Нагорного Карабаха выпустил заявление, в котором заявил о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики стали «заложниками в руках Азербайджана». Совет призвал Россию содействовать в снятии блокады и предотвращении установки КПП. Заявление с аналогичным призывом опубликовал МИД Армении, подчеркнув, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Между тем Минобороны Азербайджана утверждает, что вчера, 22 апреля, камеры наблюдения зафиксировали движение автомобилей армянской стороны, которые прибыли к дороге Лачин-Ханкенди для установления КПП на границе. Ереван эту информацию не комментировал.

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах,— заблокирован с 12 декабря 2022 года гражданами Азербайджана, которые называют себя экоактивистами. Армянская сторона заявляет о рисках гуманитарного кризиса, поскольку через Лачинский коридор в Нагорный Карабах доставляют продовольствие. Баку отрицает блокировку маршрута. В регионе находится российский миротворческий контингент.

Трехстороннее заявление от 2020 года, подписанные Арменией, Азербайджаном и Россией, устанавливает, что Лачинский коридор остается под контролем российского миротворческого контингента, а Баку гарантирует безопасность маршрута в обоих направлениях.

Лусине Баласян