Bloomberg: экспорт нефтепродуктов из России достиг 15-месячного минимума

Объем экспорта российских нефтепродуктов приблизился к минимальному за 15 месяцев показателю на фоне высокого внутреннего спроса на автомобильное топливо. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные Vortexa с 1 по 20 августа.

Согласно данным Vortexa, в течение первых 20 дней августа Россия сократила отгрузку нефтепродуктов на 14%. Объем ежедневного экспорта нефтепродуктов составил 2,24 млн баррелей. По данным Bloomberg, это самый низкий показатель с мая 2022 года.

Поставки дизельного топлива и газойля, на долю которых приходится около 45% российского экспорта нефти, упали до уровня чуть ниже 1 млн баррелей в день. Поставки бензина и компонентов смесей сократились на 43% до 66 тыс. баррелей в день.

Экспорт нафты упал до 371 тыс. баррелей в день (-22%). Bloomberg отмечает, что российскую нафту стали реже покупать страны Азии и Ближнего Востока. Поставки российского мазута, на долю которого приходится почти треть всего экспорта, снизились до 624 тыс. баррелей в день. Это также самый низкий показатель с марта 2022 года.

Россия, как стало известно «Ъ», выполнила анонсированное сокращение морского экспорта нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн баррелей в сутки. Экспорт опускался ниже этого уровня лишь в декабре прошлого года, когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть.

Подробнее о сокращение поставок со стороны РФ — в материале «Ъ» «Нефть укачало».