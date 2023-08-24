Нефть дешевеет четвертый день подряд

Фьючерсы на нефть WTI торговались ниже $79 за баррель после снижения на 1,8% в среду, 23 августа. Стоимость снижается четвертый день подряд после подорожания, которое длилось с конца июня.

Как отмечает Bloomberg, нефть дешевеет на фоне ухудшения экономической ситуации в Китае и появления признаков, что процентные ставки в США будут оставаться высокими длительный период. Это нивелировало сокращение поставок из Саудовской Аравии и РФ. Кроме того, прогнозы по экспорту нефти улучшились на фоне ожидания от возможного снятия санкций с Венесуэлы и резкого роста экспорта из Ирана.

Россия, как стало известно «Ъ», выполнила анонсированное сокращение морского экспорта нефти в августе, который сейчас оценивается в 2,94 млн баррелей в сутки. Экспорт опускался ниже этого уровня лишь в декабре прошлого года, когда ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть.

Подробнее о сокращение поставок со стороны РФ — в материале «Ъ» «Нефть укачало».

Леонид Уварчев