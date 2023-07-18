Платная парковка в Василеостровском районе Петербурга появится еще по 135 адресам

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга с 1 ноября расширится зона платной парковки, машиноместа создадут по 135 адресам, следует из проекта распоряжения городского комитета по транспорту, опубликованного 17 июля на сайте Смольного.

Согласно документу, в парковочной зоне «Остров Декабристов» платным станет 21 участок, в зоне «Васильевский» — 2, в «Муниципальном округе №7» — 51, в «Гавани» — 30, в «Морском» — 10. Общее количество платных машиномест в районе достигнет 9 тыс., из них около 1 тыс. будут предназначены для инвалидов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Рубинштейна разместили камеры для контроля за платной парковкой.

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