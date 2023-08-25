Дипломатические источники ТАСС назвали предполагаемую дату и место переговоров президентов России и Турции. Между тем, по данным СМИ, глава турецкого МИД Хакан Фидан оправляется с визитом в Киев, а затем, вероятно, и в Москву. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об определенном прогрессе в работе по возобновлению зерновой сделки. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен возродить большой переговорный процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На этот раз о предстоящей встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил дипломатический источник ТАСС в Анкаре. Причем называется и дата, и место — 4 сентября, Сочи.

Кроме того, уже новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вот прямо сейчас вроде как прибывает в Киев, затем он должен отправиться в Москву. Правда, на этот счет какая-либо конкретика отсутствует, сообщают об этом лишь турецкие ресурсы.

По логике вещей, если его миссия увенчается хоть каким-нибудь успехом, российско-турецкие переговоры на высшем уровне состоятся.

Всякое, конечно, возможно, сами понимаете, в каком мире живем. Однако есть на этот счет небольшой повод для оптимизма. А если так, то можно рискнуть сказать, что зерновая сделка, скорее, жива, а не наоборот. По крайней мере, Турция продолжает демонстрировать оптимизм, хотя может показаться, что это отнюдь нелегко.

Вот и генсек ООН Антониу Гутерриш на полях саммита БРИКС рассказал, что, мол, работаем над тем, как не допустить глобального голода, не все еще согласовано, но движение какое-никакое есть.

И еще нужно напомнить, что сообщения из публикаций о подготовке альтернативного соглашения между Турцией, РФ и Катаром о поставках только российского продовольствия на мировые рынки пока что не находят официального подтверждения.

Не секрет, что возобновление зерновой сделки будет означать снижение напряженности вокруг Украины в целом и в Черном море в частности. Тогда как сейчас процесс идет прямо в противоположном направлении, происходит эскалация.

Поэтому видимо, миссия Хакана Фидана — это определенный шанс. Да, скажете вы, много было таких возможностей. Но переговорная тема все равно остается в повестке, несмотря ни на что.

И, собственно, господин Фидан едет именно на Украину. Ясно, что не только зерно будет там обсуждаться. Вместе с тем Кремль обвиняет в срыве черноморской инициативы исключительно Запад — это он не желает выполнять российские требования.

Идет некое закулисное движение, что-то такое происходит, то, о чем мы не знаем. Нет, это не источники сообщают, это исключительно на уровне ощущений. Просто всякое дальнейшее обострение всегда можно прекратить, нужно лишь захотеть это сделать. Это, во-первых.

А, во-вторых, если говорить не об ощущениях, а о том, что происходит в реальности, то российские партнеры, в том числе и по БРИКС, и Турция, давно уже шлют сигналы — много у нас разных совместных планов, перспективы перед нами открываются весьма благостные и обнадеживающие. Однако мешает всему этому происходящее вокруг Украины, решить бы этот вопрос для общего же блага.

Кроме того, одного лишь российского зерна, судя по всему, тоже недостаточно для спасения бедных стран от голода. Вот и Реджеп Тайип Эрдоган готов помочь, как всегда, применив свой опыт посредника. Так что ждем новых сообщений и интересных публикаций.

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