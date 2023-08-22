Во весь колос

22 августа в Йоханнесбурге начался XV саммит БРИКС, на котором в видеорежиме принял участие президент России Владимир Путин. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обратил внимание, что голос президента России в прямой трансляции с делового форума БРИКС изменился до неузнаваемости. Сам он, впрочем, остался в привычном нам виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти все лидеры БРИКС, в отличие от Владимира Путина, разместились на сцене

Фото: Marco Longari / AFP Почти все лидеры БРИКС, в отличие от Владимира Путина, разместились на сцене

Фото: Marco Longari / AFP

Деловой форум, который по традиции проводится перед началом саммита БРИКС, продолжался несколько часов. Его участники к моменту появления глав государств производили впечатление изможденных плодотворными дискуссиями людей. Они слишком много успели сказать друг другу. Модераторы начинали торопить спикеров в высоких белых креслах на сцене, казалось, еще до того, как те на нее поднимались.

— Владимир, прошу вас! — приглашал к микрофону одного из российских участников модератор из ЮАР.

Тот начинал рассказывать, конечно, про зерновую сделку («Недавно на саммите "Россия—Африка" в Санкт-Петербурге...»), но оказывался жестоко прерван:

— Мы поняли, что вы хотите сказать, Владимир! Давайте поаплодируем нашему эксперту!

Через минуту понятливому модератору удавалось и вовсе очистить сцену для следующей дискуссии, которая тоже складывалась до обидного короткой: нужно было выговориться еще одной семье спикеров.

При этом, по данным “Ъ”, когда наступила очередь выступать лидерам государств, выяснилось, что еще не приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди, так что остальные ждали его за кулисами, а на сцене было уже непростительно голо.

Наконец, появились и президент ЮАР Сирил Рамафоса, и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, и премьер-министр Индии Нарендра Моди, и министр коммерции Ван Вэньтао, представлявший Китай (председатель КНР Си Цзиньпин в этот день выложился на госвизите в ЮАР, приуроченном к поездке на саммит БРИКС, и доверил произнести свою речь министру, чьи акции после этого, без сомнения, выросли, в том числе и в его собственных глазах).

Владимир Путин никуда на этот раз не опаздывал: его обращение было записано загодя, и те, кто смотрел его на сайте БРИКС, могли включить телеканал «Россия-24» и насладиться еще одним Владимиром Путиным, уже на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. И потом надо было постараться, чтобы доказать такому человеку, что у господина Путина нет двойника. Ведь и там он, и тут он. Но не все так просто. Нигде не было написано, что господин Путин выступает в прямом эфире.

Между тем это происходило позже. А пока южноафриканский модератор представлял страны-участницы.

— Ваши выступления — это основное блюдо,— обратился он к лидерам на сцене.— А я — в качестве закуски!

Закуска, впрочем, оказалась горячей.

— Индия,— рассказывал он,— поставляла рабов в ЮАР в 1600-х годах. И они изменили эту страну! И Махатма Ганди потом отточил свои политические зубы на этом факте!

Нарендра Моди в этот момент с удовольствием бы, похоже, отточил свои политические зубы на модераторе.

— А известный поэт Александр Пушкин! — воскликнул модератор.— Его предок Ибрагим (в русской версии Абрам.— А. К.) Петрович Ганнибал был вывезен из Камеруна в Стамбул, а потом в Россию, где стал благородным человеком! То есть у нас у всех есть связи!

Теперь это было просто очевидно.

Выступавшие не были кратки, но запомнились, можно сказать, ничем. Сирил Рамафоса зажигательно высказался о роли женщин в южноафриканском обществе. Как стало понятно, у него на них — основная ставка, весь остальной потенциал более или менее исчерпан.

Президент Бразилии Лула да Силва, отметив, что страны БРИКС по росту покупательной способности обогнали страны «семерки» (но не по самой покупательной способности), так долго перечислял главные потребности человека (хотя, кажется, все они укладываются в главные библейские заповеди), что в какой-то момент вдруг растерялся и долго рассматривал листочки со своей речью, пока наконец не нашел:

— Да, я тут пропустил: главный источник жизни — вода!

Да как же это можно было пропустить?

Затем модератор анонсировал выступление Владимира Путина, и зал, состоящий из представителей деловых кругов, чрезвычайно оживился. Поднялся большой шум. Может, ожидали появления живого Владимира Путина. Но модератор же сказал, что будет обращение.

Выступление президента России было предсказуемо конфронтационным:

— Решать сложные, комплексные экономические задачи приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических, продовольственных рынков,— рассказывал он,— в условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной эмиссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопление частного и государственного долга.

Интересно, что на сайте БРИКС за Владимира Путина говорил какой-то другой человек (двойник?). У этого человека был гулкий баритон. И это было так непривычно! Очевидно, организаторы не смогли включить оригинальный звук.

В обязательную программу выступления Владимира Путина входил между тем и следующий абзац:

— Серьезное негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывает и нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств, а по сути — попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые еще не так давно казались незыблемыми.

Страдают-то прежде всего страны развивающиеся и бедные страны. Но при этом не Россия: как можно было понять из речи президента России по телеканалу «Россия-24» именно в это же время, июль—октябрь этого года наша страна, против которой в первую очередь направлены санкции, торжествующе пройдет с профицитом бюджета.

— Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, усиление неравенства, подъем безработицы, обострение других хронических проблем мировой экономики. Взвинчиваются цены на продовольствие, на базовые сельхозпродукты и зерновые культуры...

Южноафриканский модератор мог оборвать одного из российских Владимиров, когда тот начал было говорить о зерновой сделке, но у него не было шансов оборвать другого:

— России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке,— рассказал Владимир Путин.— Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам.

Президент России повторил, казалось, многократно пройденное:

— Мы неоднократно обращали внимание на то, что за год в рамках сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая прежде всего Евросоюз. И лишь порядка трех процентов пришлось на долю наименее развитых стран — то есть меньше одного миллиона тонн.

Он рассказал, как была расторгнута сделка и при каких условиях Россия, то есть он, Владимир Путин, может вернуться к ней.

— Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай,— разъяснил президент России.— В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются.

То есть, видимо, Россия, Турция и Катар об этом и договариваются.

— Спасибо! — у модератора из ЮАР нашлось для Владимира Путина доброе слово на русском языке.

В конце концов, он представлял на этой сцене не самую богатую часть африканского континента.

Китайский министр от имени председателя КНР рассказал собравшимся о стратегическом развитии и главном национальном проекте:

— Мы хотим построить красивый Китай!

Раздались оглушительные аплодисменты.

Потому что это было как раз всем очень понятно.

Андрей Колесников