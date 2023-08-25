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Коммерсантъ FM
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Внуково и Домодедово возобновили работу

Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе после временного закрытия. Об этом заявили ТАСС в авиационных службах.

По данным «Яндекс Расписания», по состоянию на 5:30 задержано 10 рейсов, 11 отменено. Во Внуково задержано шесть рейсов, отменено четыре. В Домодедово задержано два рейса, отменено семь. В Шереметьево задержано два рейса.

Оба аэропорта приостановили прием и отправку рейсов в час ночи, причины не назывались. Часть рейсов оставались в зоне ожидания, другие были перенаправлены. К утру Минобороны сообщило, что средствами ПВО было обнаружено 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины, все они сбиты.

Лаура Кеффер

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