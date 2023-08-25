Минобороны: силы ПВО обнаружили 42 украинских БПЛА, они сбиты

Минобороны России сообщило, что средствами ПВО было обнаружено 42 беспилотника, запущенных со стороны Украины. В результате огневого воздействия девять БПЛА были уничтожены над территорией Крыма. Еще 33 беспилотника подавлены средствами РЭБ и «потерпели крушение, не достигнув цели».

Два часа назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем. Их точное число он не назвал. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Минобороны также говорило, что ночью силы ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200.

Лаура Кеффер