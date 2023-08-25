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Коммерсантъ FM
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Внуково и Домодедово временно не принимают самолеты

Прилеты и вылеты из аэропорта Внуково в Москве задерживаются, воздушное пространство над ним закрыто, сообщили в авислужбах. Аэропорт Домодедово также закрыт на прием и вылет самолетов.

«Часть самолетов направлена в зону ожидания»,— сообщили ТАСС в авиационных службах.

Официально причины неизвестны. По данным Telegram-канала Baza, объявлен план «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объекта, который может помешать движению самолетов. Аэропорты ранее неоднократно закрывали во время атак дронов со стороны Украины.

Лаура Кеффер

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