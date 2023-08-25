Губернатор Севастополя заявил об уничтожении нескольких БПЛА

В районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, не было зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал он в Telegram.

В апреле на нефтебазе в Севастополе произошел из-за удара беспилотника, никто не пострадал. 1 августа и 17 августа Минобороны сообщало о попытках Украины атаковать корабли Черноморского флота при помощи дронов, обе атаки были отбиты.

Лаура Кеффер