Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота

Военные Украины с помощью морского безэкипажного катера попытались атаковать корабли Черноморского флота в юго-западной части Черного моря. Инцидент произошел в 22:55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя.

«Безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки»,— говорится в пресс-релизе военного ведомства.

13 августа Минобороны принудительно остановило сухогруз, который следовал в украинский порт Измаил. По версии министерства, сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау проигнорировал требования о досмотре. Поэтому российский корабль открыл огонь, никто не пострадал. Турция из-за этого инцидента предупредила РФ о риске напряженности в Черном море.

Лаура Кеффер