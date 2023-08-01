Минобороны заявило о попытке Украины атаковать патрульные корабли Черноморского флота

Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 1 августа попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота. Инцидент произошел в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Никто не пострадал.

«В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. Корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи»,— говорится в пресс-релизе российского военного ведомства.

11 июня Минобороны сообщало о неудачной попытке украинской стороны атаковать корабль Черноморского флота «Приазовье» шестью морскими беспилотниками. 25 июля Минобороны заявило, что корабль «Сергей Котов» отбил атаку двух украинских катеров-дронов. 27 июля ФСБ задержала моряка за попытку устроить взрыв на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты. Мужчина якобы был завербован спецслужбами Украины.

Лаура Кеффер