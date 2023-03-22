«Бывшие партнеры пока не очень испугались»

К ядерному столкновению все «меньше и меньше ступеней», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя возможные поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, Россия будет думать над возможным ответом. Однако для начала нужно посмотреть, что именно поставят и в каком количестве. Военное ведомство Великобритании 21 марта подтвердило, что подобные боеприпасы могут быть переданы Киеву вместе с танками типа Challenger. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что данное событие будет иметь трагические последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

История вопроса такова: 6 марта член Палаты лордов Реймонд Джоллифф направил официальный запрос правительству Соединенного Королевства относительно содержания обедненного урана в снарядах, предназначенных Украине. Подобные боеприпасы идут в комплекте с танками типа Challenger, которые отправляются в зону боевых действий.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ответила, что такие снаряды собираются отправить Киеву. При этом военное ведомство страны назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. Используется он на протяжении десятилетий.

В Москве все это вызвало чрезвычайно бурную реакцию. Указанные боеприпасы были названы аналогом «грязной бомбы». Вывод такой: противостояние фактически переходит на новый этап — теперь уже с применением ядерных компонентов.

Более того, тревожная весть с берегов Туманного Альбиона прилетела как раз во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.

Это можно истолковать как попытку врага умышленно испортить все злыми происками. Здесь нелишне заметить, что если такой замысел действительно имел место, то отчасти он удался. Обедненный уран остается преобладающей темой в отечественном информационном пространстве.

Когда происходит очередное обострение с западным миром, традиционно подключается президент Белоруссии Александр Лукашенко. На этот раз он поведал о страшном ответе РФ, который будет уроком для всей планеты. Что это будет за страшный ответ, опять же не совсем понятно.

Но Запад реагирует спокойно. Лондон отмечает, что тема раздувается искусственно для достижения политического эффекта. В том смысле, что США, Британия и НАТО все больше втягиваются в конфликт, а то и уже втянулись. И не брезгуют оружием массового поражения, правда, никакими конвенциями не запрещенным.

Мы не будем подробно останавливаться на том, что из себя представляет снаряд с сердечником из обедненного урана и какие могут быть последствия в результате его применения. На это есть эксперты со знаниями и необходимой квалификацией. Кто желает, может на досуге детально ознакомиться. Тем более что у России вроде как тоже есть подобные боеприпасы — при желании есть смысл посмотреть материалы форума «Армия-2019».

Единственное, что пишут умные издания, подходят такие типы снарядов лишь к современным танкам, которых у нашей страны, наверное, в достатке. К слову, британские снаряды до Украины еще не доехали. Так что, может быть, не торопиться с ответом? О чем, собственно, и заявил министр обороны Сергей Шойгу. Посмотрим.

Что здесь можно сказать? Применение любого оружия не является положительным и радостным фактом с точки зрения перспектив выживания прогрессивного человечества и окружающей среды. Если ставится политическая задача как следует напугать бывших партнеров и заставить их войти в конструктивное русло, то, скорее всего, это не очень сработает. Впору подумать о других методах.

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