Большое жюри в штате Джорджия утвердило обвинения по делу Трампа

Большое жюри в штате Джорджия проголосовало за выдвижение обвинений по всем 10 пунктам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Кому будут предъявлены обвинения, пока не уточняется. Большое жюри весь понедельник заслушивало свидетельские показания о том, пытался ли Дональд Трамп и его союзники надавить на чиновников штата Джорджия для пересмотра результатов выборов.

Секретарь суда округа Фултон Че Александер подтвердила журналистам, что обвинения утверждены по всем 10 пунктам, передает CNN. Большое жюри не голосовало против любого из пунктов. Документы будут обработаны в течение нескольких часов, сообщила окружная прокуратура округа Фултон. После этого состоится пресс-конференция окружного прокурора.

Против господина Трампа расследуют несколько уголовных дел. Так, его обвиняют в сговоре с целью обмана США и еще по трем пунктам, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. До этого в суде Нью-Йорка его обвинили в фальсификации бухгалтерской отчетности о выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс денег за молчание. Также политика заподозрили в халатном обращении с секретными документами, обнаруженными в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Подробнее обо всех обвинениях — в материале «Ъ» «Ну и дела».

Леонид Уварчев