ДЭГ за забором

Россияне, которые во время сентябрьских выборов будут находиться за пределами страны, не смогут проголосовать на них через интернет. Такое решение Центризбирком (ЦИК) принял в качестве ответной меры на «душение прав наших граждан» за границей. Вместе с тем комиссия ищет другие способы, как дать возможность россиянам, находящимся на чужбине, проголосовать, несмотря на различные ограничения. Обо всем этом председатель ЦИКа Элла Памфилова рассказала журналистам в четверг после первого заседания территориального избиркома онлайн-голосования, которое прошло в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

24 августа территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), которая организует выборы на федеральной платформе, собралась на первое заседание. Напомним, электронное голосование в России проводится на двух платформах: московской и федеральной. На первой голосуют жители столицы с помощью портала mos.ru, на второй — все остальные регионы посредством портала «Госуслуги». В этом году ДЭГ пройдет в 25 регионах, включая столицу. В Москве, где в сентябре выберут мэра, организацией онлайн-голосования занимается Мосгоризбирком, а ТИК ДЭГ работает с 24 другими субъектами РФ.

Первое заседание ТИК ДЭГ прошло в закрытом режиме. Председатель комиссии Олег Артамонов рассказал “Ъ”, что на нем в основном обсуждались организационные вопросы.

В частности, были выбраны заместитель председателя и секретарь ТИК, утверждены члены комиссии с правом совещательного голоса. Также комиссия определилась с порядком трансляции своей работы в дни выборов. В этом году она будет не только на портале наблюдения ЦИКа, доступ к которому имеют лишь зарегистрированные наблюдатели, но и на открытой для всех странице ТИК ДЭГ «ВКонтакте», рассказал господин Артамонов. Две камеры будут показывать место председателя и расположение сейфа с ключами для расшифровки: по словам Олега Артамонова, на протяжении всего голосования желающие смогут убедиться в том, что они находятся в целости и сохранности.

После первого заседания ТИК ДЭГ прошла пресс-конференция для регионов, которые в этом году применяют онлайн-голосование. На ней председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что финальное тестирование системы ДЭГ на федеральной платформе пройдет 30–31 августа. В нем смогут принять участие граждане, которые подали заявку на участие в ДЭГ и получили подтверждение от системы. По словам госпожи Памфиловой, на сегодняшний день подано более 760 тыс. таких заявлений. Их прием завершится 4 сентября, за исключением Свердловской области (5 сентября), а также Челябинской и Томской областей (6 сентября).

По данным Эллы Памфиловой, по поводу возможного принуждения к участию в электронном голосовании в ЦИК поступили только девять обращений: «В масштабах страны в 24 регионах — это ничто».

Но даже к этим жалобам ЦИК относится очень трепетно и привлекает к разбирательству правоохранительные органы и губернаторов, заверила глава ЦИКа. «ДЭГ и так себе пробивает дорогу непросто, потому что есть и партии, которые призывают запретить его, и много спекуляций по этому поводу. Каждое обращение мы проверяем очень тщательно»,— подчеркнула госпожа Памфилова.

Вместе с тем россияне, которые в день выборов будут находиться за рубежом, не смогут в этом году принять участие в онлайн-голосовании, сообщила Элла Памфилова. Она назвала это решение «ответной реакцией на душение прав наших граждан, которые находятся за рубежом». «К сожалению, не мы были инициаторами. Наши бывшие партнеры западные из ряда стран, которые назначали нас врагом и разного рода санкциями пытались нас задушить, они максимально ограничили в правах наших граждан»,— пояснила госпожа Памфилова. Поэтому ЦИК предусмотрел защищенные механизмы для системы ДЭГ, которые не позволят проголосовать на российских выборах за пределами страны.

Более наглядное объяснение, почему россияне не смогут использовать ДЭГ за рубежом, попытался дать собравшимся зампред ЦИКа Николай Булаев: «К вам соседи через забор ломятся? Нет! Вот так же и с ДЭГ!.. Это все равно, что в заборе проломить дырку и пусть все ходят».

Тем не менее, по словам Эллы Памфиловой, комиссия все еще «ломает голову» над поиском способов и «хоть каких-то дырочек» для организации голосования россиян за границей.

Председатель ЦИКа также еще раз напомнила, что на выборах президента в марте 2024 года ДЭГ смогут применять только те регионы, которые испытали его ранее. «Порядка 30 регионов. Те, у кого есть опыт, и мы четко понимаем и знаем их потенциал, их возможности»,— отметила госпожа Памфилова.

Напомним, федеральная платформа ДЭГ используется с 2020 года, когда в эксперименте на довыборах в Госдуму приняли участие Курская и Ярославская области. В 2021 году к ДЭГ впервые присоединились Севастополь, Нижегородская, Мурманская и Ростовская области. В 2022-м ДЭГ впервые применялось в Калининградской, Калужской, Новгородской, Псковской и Томской областях. Наконец, в 2023 году ожидается самое большое число регионов-новичков: это Алтайский, Камчатский и Пермский края, Крым, Ненецкий округ, Чувашия, Карелия, а также Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская, Тульская и Челябинская области. Первой же начала использовать электронное голосование Москва — это произошло на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

Елена Рожкова, Анастасия Корня