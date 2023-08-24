Избиратели показали дружелюбие

Центризбирком в среду отчитался об итогах первого этапа пилотного проекта «Мобильная УИК», в рамках которого члены участковых комиссий в регионах ходят по домам избирателей, чтобы проинформировать их о грядущих выборах и способах голосования. За две недели обходчики посетили почти 5,8 млн домов и квартир, и почти в двух третях случаев жильцы прослушали информацию «от и до» — потому что, как полагают в Центризбиркоме, «соскучились по живому общению». Эксперты считают, что поквартирные обходы — хороший способ напомнить людям о выборах, а заодно и повысить явку лояльного электората.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проведение эксперимента по внедрению нового проекта «Мобильная УИК» Центризбирком одобрил 2 августа. В рамках этого проекта члены участковых комиссий приходят в дома и квартиры жителей и с помощью специального мобильного приложения, установленного на планшет или на телефон, рассказывают людям о предстоящих в их регионах выборах и способах голосования. Первый этап эксперимента прошел в регионах с 7 по 20 августа, второй же начнется 25 августа и продлится до 6 сентября. В пилотном проекте принимают участие 78 регионов, в некоторых из них задействованы все 100% участковых избиркомов.

На заседании Центризбиркома 23 августа курирующая проект член комиссии Эльмира Хаймурзина сообщила, что в ходе первого этапа обходчики посетили почти 5,8 млн квартир и частных домов, и в 3,7 млн из них жильцы открыли двери и выслушали доведенную членами избиркомов информацию «от и до». В процентном соотношении это 56,4% «результативных контактов», и это очень хороший результат, подчеркнула госпожа Хаймурзина. В роли обходчиков на первом этапе выступили 34,6 тыс. членов УИК, которые не только рассказывали избирателям о выборах и способах голосования, но и уточняли их данные, отметила Эльмира Хаймурзина. По ее словам, в результате проделанной работы членам УИК уже удалось уточнить данные о 6,6 млн избирателей.

Кроме того, как заявила госпожа Хаймурзина, первый этап проекта подомового обхода показал, что «люди соскучились по живому общению» и хорошо идут на контакт. В городах люди менее открытые, но в сельской местности «проблема потом выбраться из дома», добавила член комиссии: «Потому что и чай, и пирожки, и варенье, и соленья с собой дают. Там целая жизнь проходит». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, призналась, что до запуска проекта члены комиссии «боялись и осторожничали»: «А вдруг какой-то пьяный хулиган выйдет, кто-то собаку выпустит, кто-то в плохом настроении не с той ноги встал, и так далее». Она также напомнила, что участие в подомовом обходе должно быть исключительно добровольным, так как это «деликатная и доброжелательная» работа. По словам госпожи Памфиловой, провожая обходчика, избиратель должен говорить ему «спасибо», а не оставаться в раздраженном или недовольном состоянии. По окончании проекта Центризбирком его «досконально проанализирует» для принятия решения о том, каким образом его проводить в дальнейшем, пообещала глава комиссии.

Политолог Алексей Макаркин считает, что Центризбирком вводит поквартирный обход с целью повысить явку лояльных избирателей. Граждане, которые открывают дверь таким визитерам и охотно идут с ними на контакт, лояльно настроены к государству и рассматривают членов УИК как государственных представителей, поясняет эксперт: «Если человек протестно настроен, то он просто не откроет дверь. А люди лояльные, напротив, общаются дружелюбно и доброжелательно». В то же время не все избиратели следят за новостями и интересуются темой электоральных нововведений, поэтому для повышения явки лояльных граждан их надо проинформировать о новых способах голосования — таких, как трехдневное и дистанционное электронное, продолжает господин Макаркин. Тем более что, несмотря на отсутствие нижнего порога явки, понятие легитимности выборов все же остается, добавляет он: «Хоть оппозиционная мобилизация и ослабела, но в каждом регионе своя ситуация, и где-то, например, лояльного электората недостаточно».

Поквартирный обход — хороший способ напомнить людям об их гражданском долге, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «В этом году проходят местные и региональные выборы, интриги в большинстве регионов нет. Естественно, что это снижает интерес к выборам». Кроме того, во многих субъектах РФ впервые пройдет электронное голосование, а новации всегда внушают опасения, отмечает социолог. «Я думаю, что информирование о новых способах голосования — это профилактическая мера, призванная их прорекламировать и рассеять имеющиеся страхи»,— резюмирует господин Федоров.

Елена Рожкова