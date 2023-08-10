Электронике подобрали руководство

Центризбирком (ЦИК) в среду сформировал территориальный избирком по электронному голосованию, который в этом году возглавит IT-эксперт и лидер Партии прямой демократии Олег Артамонов. В состав комиссии вошли 16 человек, делегированных партиями и общественными палатами регионов. Председатель ЦИКа Элла Памфилова посоветовала регионам активнее информировать избирателей о возможности проголосовать дистанционно, так как на сегодняшний день подано всего 446 тыс. заявок в 24 субъектах РФ, причем половина из них — в Подмосковье. А вот жалоба на принуждение регистрироваться для участия в онлайн-голосовании пока поступила только одна, констатировала госпожа Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Артамонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Олег Артамонов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Центризбирком на заседании 9 августа утвердил состав территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Эта комиссия занимается организацией онлайн-выборов на федеральной платформе, с помощью которой будут голосовать 24 региона. Также ДЭГ в этом году будет снова применяться в Москве на выборах мэра, но столица имеет собственную платформу и свой порядок онлайн-голосования.

В этот раз ТИК ДЭГ возглавил IT-эксперт, лидер Партии прямой демократии Олег Артамонов, который в 2021 и в 2022 годах был заместителем председателя этой комиссии. Экс-председатель ТИК ДЭГ Илья Массух в этом году сосредоточится на работе с московской системой онлайн-голосования. Первое организационное заседание ТИК ДЭГ пройдет 24 августа. По словам зампреда ЦИКа Николая Булаева, на нем будут избраны заместитель председателя комиссии и ее секретарь.

В состав ТИК ДЭГ вошли 16 человек, которых в равных пропорциях делегировали партии и региональные общественные палаты. Так, своих кандидатов в состав ТИК ДЭГ-2023 предложили все пять думских партий, а также «Гражданская платформа», Демократическая партия и «Зеленая альтернатива». От общественности в состав ТИК ДЭГ вошли представители палат Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа (НАО). Олега Артамонова делегировала федеральная Общественная палата. Как уточнил господин Булаев, состав ТИК ДЭГ сформирован таким образом, чтобы в нем присутствовали представители тех субъектов, где с помощью ДЭГ в этом году будут проводиться выборы в региональные органы власти. И даже партии своих представителей направляли таким образом, чтобы учесть это региональное представительство, добавил зампред ЦИКа.

В ходе рассмотрения вопроса об утверждении состава ТИК ДЭГ член ЦИКа Николай Левичев поинтересовался, по какому еще принципу велся отбор кандидатур. «Когда я вижу год рождения в 90-е, я могу сделать предположение, что, наверное, люди понимают всю терминологию, которой придется оперировать,— отметил господин Левичев.— Когда я вижу год рождения 60–70-е, мне хочется узнать: а человек на "ты" и "за руку" с теми вещами, которые ему придется объяснять публично наблюдателям, общественности?» Николай Булаев на это ответил, что при отборе важно было соблюсти именно региональное представительство. Кроме того, несколько человек из нового состава ТИК ДЭГ работали в прошлых составах, пояснил господин Булаев. Вряд ли все члены нового состава ТИК ДЭГ имеют образование, которое позволяет им быть на «ты» с системой, но в комиссии должны быть люди разных профессий, подчеркнул зампред ЦИКа: «И юристы, и социологи, и политологи, которые бы с разных сторон на заседаниях ТИК ДЭГ определяли позицию по тем или иным вопросам». По мнению Николая Булаева, подобранный состав — оптимальный и компромиссный вариант.

Также на заседании ЦИКа огласили текущую статистику онлайн-голосования. Так, ДЭГ будет применяться на 381 кампании, в системе будет сформировано 1,2 тыс. видов бюллетеней. Потенциальных онлайн-избирателей на федеральной платформе, у которых есть личные кабинеты, сопоставленные с регистром избирателей,— 16,4 млн человек. Правда, заявки на участие в ДЭГ пока подали только 446 тыс., причем более половины из них — в Московской области. В некоторых регионах по состоянию на 9 августа число заявок на участие в ДЭГ не доходит и до тысячи: например, в Томской области их всего 159, в НАО — 227, в Оренбургской области — 228, а в Челябинской — 383.

Элла Памфилова связала такую динамику с низким уровнем информирования со стороны избиркомов, организующих выборы. «Коллеги, проанализируйте, в чем причина, может быть, вы недорабатываете по информированию людей,— обратилась она к региональным избиркомам.— Усильте информационную составляющую, чтобы люди знали, что у них есть такая возможность». Но в этом вопросе важно не перегнуть, чтобы избежать принуждения, давления на избирателя, подчеркнула председатель ЦИКа.

Кстати, пока в Центризбирком поступило только одно обращение с жалобой на принуждение к участию в электронном голосовании, сообщила госпожа Памфилова. Она зачитала письмо от женщины из Липецкой области, которая пожаловалась, что начальник заставляет ее регистрироваться для участия в ДЭГ, так как якобы без этого «его не отпускают в отпуск». Элла Памфилова пообещала разобраться в этой ситуации и в том числе обратиться к губернатору Липецкой области.

Напомним, что прием заявлений на участие в ДЭГ ведется на портале «Госуслуги» и продлится до 4 сентября, за исключением Свердловской (до 5 сентября), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября).

Елена Рожкова