В этот день мы поддержали как могли

Украина 24 августа отметила 32-й День независимости. И второй подряд в разгар боевых действий. Предсказуемой поддержкой со стороны Запада дело не ограничилось. Украинские власти также получили поздравления из большинства стран постсоветского пространства, включая те, что являются союзниками России по военному блоку ОДКБ. В своих посланиях лидеры республик как могли поддержали Украину и ее президента Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии празднования Дня независимости в Киеве

Фото: Gleb Garanich, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии празднования Дня независимости в Киеве

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Президент Зеленский известен своим особым вниманием к публичным выступлениям — тексты всегда эмоциональны и обращены к людям. В 2019 году, впервые выступая на Майдане по случаю годовщины украинской независимости, политик говорил, что каждое его утро начинается с СМС-уведомления от Генштаба о числе обстрелов в Донбассе и количестве потерь. И добрым, как отметил президент, бывает утро, когда военные ему сообщают: «Обстрелов ноль, потерь ноль». В том году, напомним, Киев и Москва шли на сближение, которого не было при предшественнике Владимира Зеленского Петре Порошенко. В конце года состоялась встреча лидеров Украины и России — это произошло на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже, где обсуждали урегулирование в Донбассе.

В 2020 году продолжались попытки урегулирования конфликта на востоке Украины. И Владимир Зеленский в День независимости призывал жителей страны к единству: «Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но все верим в Украину». А вот в 2021 году отношения России и Украины стабильно и стремительно портились. И господин Зеленский тогда говорил о возвращении Донбасса и Крыма, а также о необходимости укреплять вооруженные силы: «Впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях, и в этом году строятся новые танки».

24 августа 2022 года украинский президент выступал в центре Киева уже не в костюме, а в брюках и футболке цвета хаки на фоне выставленной на Крещатике подбитой и трофейной российской военной техники.

Обращался он не только к своим соотечественникам, но и к россиянам: «Донбасс — это Украина. И мы будем возвращать его, каким бы ни был этот путь. Крым — это Украина. И мы будем его возвращать. Каким бы ни был этот путь».

В нынешнем обращении господин Зеленский снова сосредоточился на гражданах Украины: военных, врачах, учителях, журналистах, матерях, отцах и детях. Эта речь была больше обращена внутрь страны. Особой необходимости демонстрировать внешнюю поддержку у Владимира Зеленского нет: страны ЕС и США шлют военную технику и десятки миллиардов долларов и евро финансовой помощи, помогают вывозить зерно. Состоявшийся 23 августа саммит Крымской платформы, в котором приняли участие шесть десятков стран, в очередной раз продемонстрировал уровень политической поддержки Киева. Показательным в этом смысле стал и День независимости.

Владимира Зеленского поздравили не только традиционные — западные — партнеры Украины, но и многие страны бывшего СССР.

Как те, у которых сложные или откровенно плохие отношения с Россией, так и те, которых Москва считает своими стратегическими партнерами, а также ее военные союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

К категории стран, отношения России с которыми хорошими назвать нельзя, относятся Грузия и Молдавия. С их стороны Киеву была выражена однозначная поддержка. Грузинский президент Саломе Зурабишвили пообещала: «Мы будем с вами в день вашей победы!» Лидер Молдавии Майя Санду отметила «силу, с которой Украина защищает мир и безопасность в регионе, становясь бастионом свободы для миллионов европейцев».

Грузия и Молдавия в 2022–2023 годах поддерживали резолюции ООН, в которых осуждался ввод российских войск на территорию Украины, поддерживалась ее территориальная целостность и содержались призывы к России вывести войска с украинской территории и отменить решение о присоединении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Азербайджан, который Москва считает стратегическим партнером, в таких голосованиях предпочитал вообще не участвовать. Однако президент Ильхам Алиев в своем послании Владимиру Зеленскому сообщил, что «Азербайджан, всегда оставаясь приверженным Уставу ООН, нормам и принципам международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины».

Представители нейтрального Туркменистана также отсутствовали в зале заседаний ООН, когда там в марте 2022-го и в феврале 2023-го голосовали по резолюциям в поддержку территориальной целостности Украины и с осуждением действий России (к такой практике, к слову, прибегал и Узбекистан). Однако туркменский президент Сердар Бердымухамедов направил «искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Украины Владимиру Зеленскому». «Пользуясь возможностью, президент Сердар Бердымухамедов адресовал президенту Владимиру Зеленскому пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности»,— отмечается в лаконичном послании.

Свои послания господину Зеленскому также адресовали Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Две последние страны — союзники Москвы по ОДКБ.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в телеграмме Владимиру Зеленскому, с которой ознакомился “Ъ” (на президентском сайте лишь сказано, что господин Токаев направил телеграмму украинскому коллеге), выразил уверенность, что «ценности независимости, являющиеся нерушимой основой суверенитета и государственности, и в дальнейшем будут служить прочной основой развития и процветания» Украины. Лично господину Зеленскому он пожелал «сил и успехов», а украинскому народу «процветания и благополучия».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании (на сайте таджикского лидера не опубликовано, есть в распоряжении “Ъ”) пожелал «мира, стабильности и всеобщей безопасности на всей территории» Украины, Владимиру Зеленскому лично «крепкого здоровья и успехов», а «дружественному народу Украины — мира, стабильности и процветания».

Таджикистан и Казахстан, отметим, во время голосования в ООН по «украинским» резолюциям заседания не прогуливали, но «за» или «против» тоже не голосовали, предпочитая воздерживаться.

Белорусский лидер Александр Лукашенко (страна входит в ОДКБ и состоит в Союзном государстве России и Белоруссии) по-своему поздравил Украину, с нынешним президентом которой он когда-то встречался и о котором в начале президентского срока Владимира Зеленского отзывался весьма лестно. Сейчас Киев и Минск враждуют. И господин Лукашенко предпочел имя украинского коллеги в послании не упоминать. «Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении»,— говорится в послании Александра Лукашенко, размещенном на сайте белорусского президента. «Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше»,— примирительно отметил белорусский лидер, пожелав жителям Украины, чтобы в их стране «в очень скором времени воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир».

Белоруссия единственная из постсоветских стран вместе с Россией голосовала в ООН против принятия резолюций в поддержку Украины.

Власти Армении и Киргизии, также входящих в ОДКБ и состоящих вместе с Россией в Евразийском экономическом союзе, не сообщали на официальных ресурсах о том, направляли ли они свои послания украинскому руководству в связи с Днем независимости. Собеседник “Ъ” в армянских госструктурах сообщил, что поздравление в Киев ушло, но сообщить о том, кто именно его направил, равно как и сказать что-то о содержании послания отказался. В прежние годы на сайте армянского премьера Никола Пашиняна подобные телеграммы публиковались.

Ереван и Бишкек предпочитают воздерживаться в ООН во время принятия резолюций по Украине.

Владимир Соловьев