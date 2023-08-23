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Украина готова на крымные меры

Владимир Зеленский представил будущее полуострова

На третьем по счету саммите Крымской платформы речь, как всегда на этой площадке, шла о полуострове, который и дал название форуму. Президент Украины Владимир Зеленский уверенно сообщил: Крым будет украинским. В том числе потому, что полуостров — это ключ к безопасности в Черном море, который «нельзя оставлять в руках России». В этом он нашел поддержку и тех стран, которые принято считать если не дружественными Москве, то точно не враждебными ей. В России, чьи власти неоднократно называли Крымскую платформу «антироссийской» и «русофобской», на этот раз заявили, что форум «не имеет никакого практического смысла».

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Крымской платформы

Фото: OLEG PETRASYUK / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Крымской платформы

Фото: OLEG PETRASYUK / Pool / Reuters

В саммите Крымской платформы, который уже третий год проводится в Киеве 23 августа, на этот раз приняли участие представители 63 стран, считая хозяйку форума — Украину. В первом саммите, проводившемся в 2021 году, участвовали 47 стран, а в прошлогоднем — 60.

В отличие от 2022 года, когда форум проходил в онлайн-формате по соображениям безопасности, нынешний саммит стал «гибридным». Кто-то лично приехал в Киев, как литовский лидер Гитанас Науседа, премьер Финляндии Петтери Орпо и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, а кто-то выступал онлайн. В числе последних были президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Украинский МИД сообщил, что в Крымской платформе—2023 принимают участие страны и организации. «Для меня честь приветствовать на этом третьем саммите новых участников: Бахрейн, Сербия, Восточный Тимор, Объединенные Арабские Эмираты, Дунайская комиссия, ЮНЕСКО и Всемирная организация туризма»,— заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Как прошел саммит Крымской платформы в 2022 году

О Сербии, которую в онлайн-формате на саммите представила премьер-министр республики Ана Брнабич, стоит сказать отдельно. Эта новость, учитывая связи балканской страны с Россией, тянет на сенсацию уже из-за самого факта участия Белграда в форуме, который пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл «антироссийским», а глава российского МИДа Сергей Лавров — «русофобской акцией». Это важная подвижка в позиции Сербии. Белград хоть и поддерживал резолюции ООН, осуждающие ввод российских войск на территорию Украины, но к антироссийским санкциям тем не менее не присоединялся. И в платформе не участвовал, несмотря на приглашения со стороны Киева. Теперь же Сербия пополнила список стран-участниц форума, что можно считать успехом украинской дипломатии.

Не исключено, что участие госпожи Брнабич в саммите стало результатом переговоров между лидерами Сербии и Украины Александром Вучичем и Владимиром Зеленским. Встреча «с глазу на глаз» состоялась в Афинах, во время саммита ЕС—Балканы (проходил 21–22 августа), которую оба политика оценили весьма высоко, назвав переговоры «открытыми и продуктивными». При этом никакой конкретики ни одна из сторон не сообщила.

В своем выступлении Ана Брнабич избежала прямого упоминания Крыма и принадлежности полуострова. Тем не менее оно было весьма показательным.

«Республика Сербия очень сопереживает страданиям народа Украины. Мы понимаем украинский народ и Украину, которые в лице Сербии имеют верного друга»,— отметила сербский премьер.

Госпожа Брнабич заверила, что Белград поможет оказывать Украине помощь, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию. Глава правительства подчеркнула: «Республика Сербия не нейтральна. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Также мы хотим подтвердить: Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины».

Как Сербия выдала предупреждение Украине из-за Косово

Москва официально пока не отреагировала на участие и заявления сербского премьера. Помимо Сербии в саммите Крымской платформы принимала участие еще одна европейская страна, чьи отношения с Россией отличаются от отношений большинства стран Европы. Президент Венгрии Каталина Новак, лично приехавшая в Киев, высказалась весьма однозначно.

«Сегодня мы подпишем общее заявление о том, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины не подвергаются никакому сомнению. Война началась с Крыма. Она должна закончиться тем, что Крым вернется Украине»,— заявила госпожа Новак.

В похожем ключе в отношении Крыма высказались и другие участники саммита. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Крым — это Украина» и что США «никогда не признавали и не признают российскую незаконную аннексию Крыма».

А турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «На каждой площадке, включая ООН, наш голос был отдан в пользу того, что Крым — часть Украины».

Французский лидер Эмманюэль Макрон пообещал, что его страна и Евросоюз «останутся на стороне Украины на ее европейском пути и ее стремлениях к справедливому и долгосрочному миру в соответствие с международным законодательством». Предсказуемо жестким был польский лидер Анджей Дуда: «Москва должна вернуть все захваченные территории». Глава Совета ЕС Шарль Мишель, поддержав Киев во всем, сообщил о подготовке нового плана финансовой помощи Украине в размере более €50 млрд.

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что «Крым будет деоккупирован, как и все остальные части Украины». «Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам сделать. Мы понимаем, насколько это непросто. Это важная задача, но мы видим этот путь»,— заверил господин Зеленский в своем выступлении.

Украинский лидер назвал Черное море «ключом к мировой продовольственной и социальной стабильности», который нельзя оставить в руках России. «И мы не оставим»,— заверил Владимир Зеленский.

В России саммит Крымской платформы по традиции раскритиковали. «Сама по себе эта идея — абсолютно деструктивная. Их задача — в очередной раз привлечь к себе внимание. "Крымская платформа" не имеет никакой легитимности, и тем более — никакого практического смысла»,— сказал «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

Реакции российских официальных лиц федерального уровня на саммит Крымской платформы и прозвучавшие там заявления, равно как и на участие в форуме Сербии, пока не было.

Владимир Соловьев, Геннадий Сысоев

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