Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости. Он пообещал, что Минск сделает все для прекращения военного конфликта Украины и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона»,— говорится в поздравлении Александра Лукашенко, опубликованном его пресс-службой.

«Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше»,— также отмечается в поздравлении.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день 32 года назад депутаты тогда еще Верховного совета Украинской ССР приняли Акт провозглашения независимости Украины. В этом году в День независимости Украины не будет парада и массовых праздничных мероприятий. День считается рабочим, поскольку в стране объявлено военное положение.

Анастасия Ларина