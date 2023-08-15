«Переговоры маловероятны»

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на $200 млн, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В свою очередь, Пентагон сообщил о том, что суммарный ее объем со стороны Вашингтона за время нахождения Джо Байдена в Белом доме приблизился к $44 млрд. На этом фоне в СМИ обсуждается вопрос давления на Киев с целью возобновления переговорного процесса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что военный сценарий по-прежнему преобладает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить дополнительно $24 млрд на помощь Украине. Средства пойдут как на военную поддержку Киева, так и на пополнение запасов Пентагона, которые истощаются. И вот очередной пакет на $200 млн: патроны, снаряды, боевые машины и многое другое.

Сейчас идет очередная дискуссия — на этот раз вокруг поставок украинской армии дальнобойных боеприпасов. Почему очередная? Потому что практически то же самое было в истории с танками, самолетами — теперь с ракетами. Предшествует этому обычно серия газетных публикаций о том, что рассматривается такая возможность. Следом — заявления политиков, мол, нет, не можем, точно не сейчас.

Однако, как показывает практика, в итоге всегда принимались положительные для Украины решения. У нее уже есть британские ракеты Storm Shadow, а также французские аналоги Scalp. На стадии обсуждения немецкие Taurus и американские ATACMS. Все как обычно: не можем, у нас их мало — разве что в порядке исключения. И здесь, что-то подсказывает, в итоге вопрос также решится в пользу украинской стороны.

Но ракеты — не единственное, что сейчас обсуждается. В повестку дня вернулась переговорная тема. Считается, что появились новые варианты урегулирования кризиса. Подключились страны Глобального Юга. Президент Украины Владимир Зеленский продвигает свою «формулу мира», однако на него оказывается определенное давление. Наверное, и на Россию тоже.

Сценарий почти такой же, что и с ракетами: публикации, обсуждения, заявления, комментарии. Однако в отличие от оружейной тематики тут полное отсутствие результата. Более того, здесь видится определенная схема: как только очередная попытка договориться проваливается, намечается прогресс в расширении номенклатуры поставляемой военной техники.

К слову, министр финансов Германии Кристиан Линднер впервые побывал в Киеве, где в положительном ключе прокомментировал вопрос о Taurus. Хотя, конечно, нужно проконсультироваться с союзниками (читай: с Америкой). Смысл здесь понять нетрудно: если вы свои ATACMS поставите, то и мы свои Taurus тоже. Это как с Leopard и Abrams.

Похоже, не будет никаких мирных переговоров. По крайней мере, в ближайшее время. Вот и Байден дополнительное финансирование запрашивает — это явно не признак того, что все скоро закончится. Хотя, конечно, надежда есть всегда. Может быть, страны Глобального Юга в чем-то помогут. Но в целом шансы на возобновление диалога явно невелики. Военный сценарий должен себя исчерпать — пока этого не происходит, переговоры маловероятны.

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