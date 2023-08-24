Сальдо сообщил о ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о практически полной ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Власти региона сняли режим ЧС федерального уровня, оставив локальный в 15-километровой зоне.

«Всего лишь за два месяца, Владимир Владимирович, благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы»,— сообщил господин Сальдо (цитата по ТАСС).

Он добавил, что на сегодня пострадавшим в результате прорыва плотины выплачено более 300 млн руб. 19 августа власти региона сообщили, что около 17 тыс. человек получили выплаты в размере 10 тыс. руб. Владимир Путин указал, что помимо выплаты средств власти должны помочь в восстановлении жилья, а также «внимательно подойти к каждой семье».

Владимир Сальдо отметил, что в Каховском и Северо-Крымском магистральных каналах еще остается вода. Она снабжает населенные пункты региона. По расчетам властей, этой воды хватит примерно на восемь месяцев. Геологи проводят поисковые работы на предмет добычи воды в других местах, уточнил господин Сальдо.

6 июня прорвало плотину Каховской ГЭС, которая расположена выше Херсона по течению Днепра . Разрушились 14 из 28 пролетов станции, в результате неконтролируемого схода воды пострадали населенные пункты по обеим сторонам Днепра. По последним данным российских властей, контролирующих левый берег Днепра, число погибших достигло 57.

Владимир Сальдо говорил, что Каховская ГЭС будет восстановлена, как только «позволит военная обстановка». В первую очередь планируется возобновить работу водохранилища. Украинская сторона утверждала, что ГЭС не подлежит восстановлению.

Лусине Баласян