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Разбор планов по составам

«Синара» может построить завод поездов для ВСМ в Зеленограде

«Синара — Транспортные Машины» (СТМ) планирует в 2028–2032 годах поставить ОАО РЖД 50 поездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург с возможным увеличением заказа при реализации других проектов ВСМ. Для этого компания построит в Москве завод — по данным источников “Ъ”, в первую очередь рассматривается новая площадка в Зеленограде. Прототип поезда планируют представить в 2027 году. По оценкам экспертов, стоимость пилотного поезда может составить 5–10 млрд руб. в зависимости от доли оборудования, производство которого нужно будет организовать с нуля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Синара — Транспортные Машины» планирует поставить для высокоскоростной магистрали Москва—Петербург 50 поездов, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Антон Зубихин в кулуарах «PRO//Движение.Экспо» в Петербурге. «В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 восьмивагонных электропоездов,— рассказал он.— Но объем этой партии может быть до 75 поездов». Он уточнил, что потребность может быть и больше с учетом того, что после строительства магистрали до Петербурга могут быть построены и другие ВСМ.

ВСМ Москва—Петербург предполагает достижение времени сообщения между столицами в 2 часа 15 минут. Предполагается, что входы в Москву и Петербург (участки Москва—Крюково и Обухово—Петербург) будут строиться за счет инвестпрограммы ОАО РЖД и бюджета. Основная часть трассы — участок Крюково—Обухово протяженностью 624,2 км — должна быть отдана в концессию. Стоимость этого участка оценивается в 1,66 трлн руб. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин при открытии движения по МЦД-3 не только поддержал строительство ВСМ в Петербург, но и обозначил необходимость далее двигаться от Москвы в Нижний Новгород, Казань (тем самым вернувшись к концепции, от которой отказались в пользу Петербурга) и на Урал, а также от Москвы в Воронеж и далее в Адлер, с включением в эту систему Луганска и Донецка (см. “Ъ” от 17 августа).

Для серийного выпуска электропоездов для ВСМ СТМ планирует построить в Москве завод. «На данный момент нам было предложено со стороны правительства Москвы несколько вариантов размещения самого завода, сейчас комиссионно анализируется решение, где правильно разместить завод,— цитирует Антона Зубихина ТАСС.— И мы планируем приступить к проектированию завода в этом году. В 2024 году начнется строительство». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что в первую очередь рассматривается площадка в Зеленограде, и это будет greenfield (строительство с нуля).

Инвестиции, по словам господина Зубихина, оцениваются в десятки миллиардов рублей, планируется задействовать господдержку, в том числе кластерные инвестиционные платформы (предоставление льготных кредитов на организацию производства приоритетной продукции).

В июле стало известно, что «Синара» закончила эскизный проект поезда для ВСМ по техническому заданию ОАО РЖД. Прототип поезда планируют выпустить в 2027 году, сообщил господин Зубихин. По оценке главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, разработка и проектирование поезда может обойтись не менее чем в 3 млрд руб., при этом затраты на R&D будут составлять не менее 5% от цены контракта на 50 поездов.

Наталья Скорлыгина о ВСМ Москва—Минск

Наталья Скорлыгина о ВСМ Москва—Минск

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин оценивает разработку и изготовление опытного образца поезда в 5–10 млрд руб. в зависимости от того, какую часть элементов придется делать с нуля, и где будет необходима увязка с другими производителями. Стоимость поезда будет существенно выше зарубежного аналога, полагает эксперт, поскольку компетенции Россия только нарабатывает, а общее количество поездов несопоставимо с тем, которое выпускает сейчас мировая промышленность. Со временем расходы могут значительно снижаться, отмечает он. Господин Иванкин оценивает полностью отечественный поезд в 2,5–4 млрд руб., но при производстве его в конгломерате с кем-нибудь из мировых лидеров, например с китайскими производителями, стоимость может быть снижена до 1,3 млрд руб.

Наталья Скорлыгина

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