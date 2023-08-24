Ростовчане устроили стихийный мемориал в память о главе ЧВК «Вагнер» у стен городского цирка

В Ростове-на-Дону после предполагаемой гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе появился стихийный мемориал у стен городского цирка, где два месяца назад в воротах был размещен танк военной организации. Фото Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина ростовчане оставили прямо под цирковой афишей, передает корреспондент «Ъ-Юг».

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Люди приносят к стихийному мемориалу цветы, значки, предметы памяти. Кто-то принес книгу «Кодекс чести русского офицера». Рядом с цирком постоянно находится около десятка человек.

Как сообщалось ранее, Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, по данным Росавиации, числились в списках пассажиров самолета, разбившегося накануне вечером в Тверской области. Никто из семи пассажиров и трех членов экипажа не выжил. По предварительной информации, причиной аварии мог стать взрыв в хвостовой части борта.

Два месяца назад 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тылам частей «Вагнера», участвовавших в СВО. Основатель компании сообщил, что пойдет «маршем справедливости» на Москву, начав с захвата штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Утром 24 июня военная техника «Вагнера» вошла в донскую столицу, окружив штаб. Один из танков ЧВК заблокировал ворота Ростовского государственного цирка, расположенного по соседству со штабом.

Президент России Владимир Путин назвал действия главы ЧВК мятежом и предательством. Президент Белоруссии провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина, в результате чего глава компании отказался от заявленного ранее плана действий.

Вечером 24 июня бойцы ЧВК покинули Ростов. Горожане, провожая их, громко скандировали «Вагнер!», фотографировались с ними и благодарили за успехи на фронте.

Анастасия Назарова