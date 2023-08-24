Рухнувший бизнес-джет Пригожина не обслуживался с 2019 года из-за санкций

Бразильский производитель разбившегося самолета Embraer Legacy 600, принадлежащего структурам петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, прекратил его обслуживание из-за санкций в 2019 году. Об этом 24 августа сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В заявлении компании говорится, что ограничения на воздушное судно наложил Минфин США, который обвинял господина Пригожина в попытке повлиять на выборы в США в 2018 году. Крушение самолета стало первым инцидентом с этой моделью Embraer за последние 17 лет, уточняет агентство.

В самой Embraer заявили, что знают о произошедшей авиакатастрофе с участием модели Legacy 600 в России, однако не владеют какими-либо дополнительными сведениями о произошедшем.

В сообщении также уточняется, что в санкционный список США самолет был внесен со старым регистрационном кодом M-SAAN, но его идентификационные коды совпадают с кодами разбившегося самолета с бортовым номером RA-02795, указанным в российском реестре воздушных судов.

Напомним, что самолет, на борту которого, согласно данным Росавиации, находились основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а также еще восемь человек, включая троих членов экипажа, разбился вечером 23 августа в Тверской области. Никто не выжил. По версии специалистов в области расследования авиапроисшествий, причиной крушения мог стать взрыв, произошедший в хвостовой части самолета, которую от него оторвало. В СКР же расследуют катастрофу как преступление, совершенное по неосторожности пилотами или лицами, готовившими машину к вылету.

«Ъ-СПб» писал, что в Петербурге к зданию бывшего «ЧВК Вагнер Центра» и кафе на Университетской набережной, связанном с господином Пригожиным и где погиб военкор Владлен Татарский, люди второй день несут цветы. В то же время официально гибель Евгения Пригожина пока не подтверждена.

Подробнее о произошедшей авиакатастрофе и ее возможных причинах читайте в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

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