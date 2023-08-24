Вертолет приводнился

Прекращено уголовное дело о крушении вертолета Robinson R44 в Красноярском крае в августе 2022 года, в результате которого воздушное судно получило серьезные повреждения. Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), при полете вдоль русла таежной реки Мана вертолет снизился, задел воду и рухнул. Установить, кто пилотировал воздушное судно, специалистам МАК не удалось. В отчете они указали, что еще до приезда следственной группы на место аварии кто-то срезал «болгаркой» с вертолета ряд деталей, возможно, чтобы скрыть факт авиапроисшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки вертолета Robinson R44, обнаруженные в реке Мана (Красноярский край) в августе 2022 года

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Обломки вертолета Robinson R44, обнаруженные в реке Мана (Красноярский край) в августе 2022 года

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Красноярский следственный отдел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР прекратил уголовное дело об инциденте с вертолетом Robinson R44 в Красноярском крае. Об этом «Ъ» сообщили источники. Оперативно получить комментарий в ведомстве не удалось.

16 августа прошлого года в реке Мана примерно в 200 м от острова Зырянский был обнаружен разрушенный вертолет Robinson R44 (RA-04385).

Обломки воздушного судна, лежавшие на отмели, нашли правоохранители в ходе рейда «Путина» по пресечению незаконно рыболовства. В дальнейшем информация поступила в следственные органы и Красноярское межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Проверка установила, что воздушное судно, которое было выпущено в октябре 2011 года, принадлежало частному лицу. Представитель владельца, говорится в материалах расследования, сообщил проверяющим, что за пару дней до этого, 14 августа 2022 года, вертолет перевозили на плоту по реке и он упал в воду. Повреждения Robinson R44 якобы получил, когда его при помощи троса и лебедки пытались вытащить на берег.

По факту обнаружения разрушенного вертолета в акватории реки прокуратура организовала проверку. «В ходе надзорных мероприятий были получены данные, указывающие на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам. Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолета с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм летной годности воздушных судов»,— сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По результатам проверки правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

МАК, который подключился к разбирательству, сформировал свою комиссию для расследования крушения. Как указывается в ее отчете, по информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения, уведомление о полете вертолета и его план в центр не поступали, а разрешение на использование воздушного пространства не выдавалось.

По данным расследования, 14 августа 2022 году вертолет взлетел с территории компании «Гольдман Групп». Robinson R44 сделал промежуточную посадку на берегу реки Мана, после чего продолжил полет. Примерно через четыре минуты он столкнулся с водной поверхностью и дном реки.

«Перед авиационным происшествием полет длительное время выполнялся над водной поверхностью на предельно малой высоте (от 8 до 30 м), что могло способствовать неправильной визуальной оценке пилотом фактической высоты»,— сделали вывод специалисты.

Однако главный вопрос, кто находился за штурвалом воздушного судна, так и остался без ответа.

«На момент начала расследования собственник вертолета скончался. По заявлению сына собственника, имеющего пилотское свидетельство, полеты 14.08.2022 он не выполнял и, кто летал, не знает. По имеющейся информации, доверенность на выполнение полетов была только у него»,— говорится в заключении МАК. В отчете также отмечается, что отсутствуют данные о количестве людей на борту вертолета и пострадавших в результате аварии.

В одном из пунктов отчета утверждается, что на момент начала работ комиссии Красноярского МТУ Росавиации и СКР «неустановленными лицами с вертолета были спилены "болгаркой" ряд узлов и агрегатов, с хвостовой балки были выпилены регистрационные номера». «Возможно, указанные действия были предприняты с целью сокрытия факта авиапроисшествия»,— не исключают в МАК. В авиакомитете пояснили, что согласно правилам расследования авиаинцидентов, летчики попавшего в аварию воздушного судна должны обеспечивать его сохранность.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сказали, что дадут оценку законности принятого следствием решения. Получить комментарий в «Гольдман Групп» и у ее гендиректора, депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана, не удалось.

Константин Воронов, Новосибирск