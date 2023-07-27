Вертолет попал на ЛЭП

В Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8Т (RA-74474), перевозивший экскурсионную группу. По предварительным данным, при посадке он задел ЛЭП, рухнул на землю и загорелся. Четыре человека погибли, десять пострадали. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Инцидент произошел на следующий день после визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина, который на совещании по развитию туристической отрасли акцентировал внимание на безопасности при оказании туруслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения вертолета Ми-8Т на Алтае

Фото: МЧС РФ Место крушения вертолета Ми-8Т на Алтае

Фото: МЧС РФ

Четыре человека погибли и десять пострадали при падении вертолета Ми-8Т, сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Алтай. Авиакатастрофа, в причинах которой разбирается Следственный комитет России (СКР), произошла около 15:00 местного времени в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, примерно в 200 км от республиканской столицы — Горно-Алтайска.

Согласно данным Росавиации, на борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров, а «полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы». По сведениям «Ъ», туристы должны были осмотреть природные достопримечательности — гору Белуха (самая высокая на Алтае) и ее окрестности, крайней точкой маршрута значилось озеро Ак-Кем.

По предварительной информации МЧС, при заходе на посадку воздушное судно задело электропровода, упало и загорелось.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, видно, как вертолет зависает на высоте 1,5–2 м над землей, затем его начинает закручивать вправо. Ми-8 задевает хвостом опору ЛЭП и падает, ломая лопасти несущего винта. Уже через несколько секунд воздушное судно полностью охватил огонь.

Первоначально сообщалось о шести погибших в авиакатастрофе. Однако потом выяснилось, что два человека, чьи тела, как предполагалось, могли находиться под горящими обломками, оказались живы. Они самостоятельно покинули место аварии и обратились в районную больницу.

По предварительным данным, в авиапроисшествии погибли мужчина—житель Москвы и три женщины из Красноярска, Санкт-Петербурга и Белоруссии.

Все трое членов экипажа остались живы. По сообщению республиканского МЧС, три человека из числа пострадавших, находящиеся в тяжелом состоянии, будут доставлены в ожоговый центр Барнаула авиацией медицины катастроф.

Ликвидация последствий аварии находится на контроле у главы региона Олега Хорохордина, сообщила его пресс-служба. Она опровергла растиражированную рядом интернет-ресурсов информацию о «представителях некоего московского персонала» на борту упавшего вертолета.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек). О версиях крушения вертолета правоохранители не сообщают. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, рассказали в ведомстве. В авиакомпании «АлтайАвиа», которой принадлежал упавший вертолет, отказались от комментариев.

Авиакатастрофа произошла на следующий день после совещания о развитии индустрии туризма и гостеприимства, которое провел в Республике Алтай премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в отрасли, напомнив о ДТП, произошедшем на нынешней неделе, когда перевернулся грузовик, в котором туристы ехали на Каракольские озера. Тогда 11 человек получили травмы, 1 пассажир погиб.

«По предварительным данным, это транспортное средство было, к сожалению, неисправным. Никаких лицензий на перевозку людей у организаторов экскурсии не было. Конечно, то, что касается жизни, безопасности людей, должно быть под особым контролем. Коллеги, еще раз: федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги в субъектах. И здесь хорошо бы вместе с бизнесом искать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев и разбираться в каждой конкретной ситуации. Касается это, конечно, не только Республики Алтай, но и всех российских регионов»,— подчеркнул Михаил Мишустин.

Константин Воронов, Валерий Лавский, Новосибирск