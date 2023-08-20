Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу

Испанская команда обыграла команду Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата мира по футболу FIFA среди женщин в Сиднее, следует из турнирной сетки. На 29-й минуте футболистка Ольга Кармона забила мяч. До этого обе сборные ни разу не выигрывали чемпионаты мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah Mckay, Reuters Фото: Hannah Mckay, Reuters

Во втором тайме полузащитница испанской сборной Дженнифер Эрмоса не реализовала пенальти, в обратном случае команда могла бы удвоить свое преимущество над англичанками. Испанка Айтана Бонмати стала лучшим игроком чемпионата и получила «Золотой мяч».

Газета The Sun сообщила, что за три минуты до гола Ольги Кармоны на футбольное поле выбежал фанат в медицинской маске и футболке с искаженным изображением лица президента России Владимира Путина и лозунгами в поддержку Украины. Мужчину вывели с поля сотрудники стадиона.

Чемпионат мира по футболу среди женщин в этом году проходил в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В чемпионате приняли участие рекордные 32 команды.

Полина Мотызлевская