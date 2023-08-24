Граждане взялись за китайский

Спрос на изучение китайского языка у россиян вырос на 600%. Наряду с европейскими языками пользуются популярностью арабский и турецкий, рассказали “Ъ FM” представители языковых школ. Кроме того, увеличилось количество желающих получить высшее образование в КНР — в три раза. Аналогичную тенденцию фиксируют и в странах Персидского залива. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Россияне обратились к китайскому и арабскому языкам по нескольким причинам. Граждане рассматривают эти страны для получения высшего образования и дальнейшего переезда. Кроме того, аналитики HeadHunter подсчитали, что в России за первый квартал 2023 года спрос на работников со знанием китайского увеличился на 40%. Есть и другие факторы, считает репетитор по китайскому языку Елизавета Зорина:

«Тенденция на рост интереса к китайскому языку наблюдается уже последние лет пять. Плюс не так давно Россия с Китаем ввели безвизовый режим, попасть в КНР стало проще. Это тоже стало мощным стимулом для изучающих китайский. В основном все приходят с запросом, что это перспективно, особенно для детей. У взрослых людей подход более осознанный — либо нужно по работе, либо очень нравится культура, либо есть желание просто переехать в Китай».

То, что россияне активнее изучают китайский и арабский языки, подтверждает и статистика сервиса «Профи.ру» — там репетиторы по китайскому стали почти в два раза популярнее, чем за аналогичный период 2021-го. Спрос на преподавателей по арабскому также увеличился практически на 50% год к году. Более востребованными стали учебные пособия по этим языкам, подтвердила ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

«Первый всплеск мы отметили в мае 2023 года. Рост составил 15%. Интересно, что, если в европейских языках мы видим наиболее частое обращение к разговорникам, то в изучении китайского языка в топе продаж представлены рабочие тетради и прописи для продвинутого уровня изучения».

О тенденции к изучению продвинутого уровня говорит и руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Если полтора года назад на китайский или, например, турецкий язык запрос касался начального уровня А1, сейчас наблюдается некоторая прогрессия в сторону тех, кто хочет изучать язык на уровне B1 — чуть ниже среднего и среднего. Тенденция не изменилась. Наша целевая аудитория — это женщины в возрасте от 21 года до 45 лет — их 70%, и мужчины — это 30%. Что касается детей, они как были в равных долях, так и остались».

Представители компаний, которые организуют обучение за рубежом, фиксируют спрос на вузы Китая и Ближнего Востока — подобные учебные заведения все чаще в ходят в мировые рейтинги по качеству образования. Еще пять лет назад россияне практически не рассматривали эти направления, отмечает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

«Эти регионы занимали меньше 5% от всех выезжающих студентов, которые получали образование за рубежом. Сейчас же у нас каждая из этих стран, особенно Китай и Объединенные Арабские Эмираты, занимают уже не менее 5%, а суммарно точно больше 20%».

Как рассказали игроки рынка, вырос спрос и на получение среднего образования в этих странах. В Дубае, например, места в наиболее престижных школах заняты на ближайшие два года. К Китаю у россиян интереса меньше, но представители отрасли отмечают, что он с каждым годом только усиливается.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова