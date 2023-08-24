Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждане взялись за китайский

Языковые школы отмечают приток желающих изучать и турецкий

Спрос на изучение китайского языка у россиян вырос на 600%. Наряду с европейскими языками пользуются популярностью арабский и турецкий, рассказали “Ъ FM” представители языковых школ. Кроме того, увеличилось количество желающих получить высшее образование в КНР — в три раза. Аналогичную тенденцию фиксируют и в странах Персидского залива. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Россияне обратились к китайскому и арабскому языкам по нескольким причинам. Граждане рассматривают эти страны для получения высшего образования и дальнейшего переезда. Кроме того, аналитики HeadHunter подсчитали, что в России за первый квартал 2023 года спрос на работников со знанием китайского увеличился на 40%. Есть и другие факторы, считает репетитор по китайскому языку Елизавета Зорина:

«Тенденция на рост интереса к китайскому языку наблюдается уже последние лет пять. Плюс не так давно Россия с Китаем ввели безвизовый режим, попасть в КНР стало проще. Это тоже стало мощным стимулом для изучающих китайский. В основном все приходят с запросом, что это перспективно, особенно для детей. У взрослых людей подход более осознанный — либо нужно по работе, либо очень нравится культура, либо есть желание просто переехать в Китай».

Как изменился спрос на нянь из Китая

То, что россияне активнее изучают китайский и арабский языки, подтверждает и статистика сервиса «Профи.ру» — там репетиторы по китайскому стали почти в два раза популярнее, чем за аналогичный период 2021-го. Спрос на преподавателей по арабскому также увеличился практически на 50% год к году. Более востребованными стали учебные пособия по этим языкам, подтвердила ведущий PR-менеджер сети книжных магазинов «Читай-город» Полина Маннанова:

«Первый всплеск мы отметили в мае 2023 года. Рост составил 15%. Интересно, что, если в европейских языках мы видим наиболее частое обращение к разговорникам, то в изучении китайского языка в топе продаж представлены рабочие тетради и прописи для продвинутого уровня изучения».

О тенденции к изучению продвинутого уровня говорит и руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Если полтора года назад на китайский или, например, турецкий язык запрос касался начального уровня А1, сейчас наблюдается некоторая прогрессия в сторону тех, кто хочет изучать язык на уровне B1 — чуть ниже среднего и среднего. Тенденция не изменилась. Наша целевая аудитория — это женщины в возрасте от 21 года до 45 лет — их 70%, и мужчины — это 30%. Что касается детей, они как были в равных долях, так и остались».

Действительно ли специалисты со знанием китайского стали более востребованы

Представители компаний, которые организуют обучение за рубежом, фиксируют спрос на вузы Китая и Ближнего Востока — подобные учебные заведения все чаще в ходят в мировые рейтинги по качеству образования. Еще пять лет назад россияне практически не рассматривали эти направления, отмечает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

«Эти регионы занимали меньше 5% от всех выезжающих студентов, которые получали образование за рубежом. Сейчас же у нас каждая из этих стран, особенно Китай и Объединенные Арабские Эмираты, занимают уже не менее 5%, а суммарно точно больше 20%».

Как рассказали игроки рынка, вырос спрос и на получение среднего образования в этих странах. В Дубае, например, места в наиболее престижных школах заняты на ближайшие два года. К Китаю у россиян интереса меньше, но представители отрасли отмечают, что он с каждым годом только усиливается.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...