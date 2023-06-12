За детьми присмотрят по-китайски

В России вырос спрос на китайских нянь. И речь идет именно о гражданах КНР со знанием языка, рассказали “Ъ FM” в специализированных агентствах. Цены на услуги за год выросли незначительно в основном при почасовой оплате. Популярностью пользуются няни, которые подготовят ребенка к школе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

“Ъ FM” попросил агентства по найму рассказать о том, какие новые требования появились у заказчиков:

Валентин Гроголь, руководитель агентства English Nanny: «Виден рост интереса к няням, учителям, гувернерам из Китая. Стоимость китайского специалиста сейчас сравнима с расценками британских или даже выше. 95% китайских нянь — это именно носители, которые приезжают сюда или уже здесь живут. Если семья готова оплатить визовые расходы, перелет, предоставить проживание, то заработная плата будет в районе 250 тыс. руб. при графике 5/2. Некоторые китайцы работают только с почасовой оплатой, и, например, за три семьи у них выходит больше 1 млн руб.» Наталья Линькова ,Основатель сервиса «Бабушка на час»: «Чаще всего родители просят няню или гувернантку, которая будет жить с детьми на даче, причем на даче, как у семьи, так и на даче у няни. По стоимости — это от 350 до 500 руб. в час. Московский родитель очень требователен: няня должна понимать психологию ребенка, знать методики развития, уметь оказать первую доврачебную помощь. Это чаще молодые няни. У нас есть собственный центр подготовки, там обучаются девушки с 19 лет, и многие уже трудоустроены». Натэлла Кичикова, гендиректор бюро добрых услуг «Улыбка»: «Просят, как правило, нянь от 40 до 55 лет. Но если няня опытная, у нее соответствующее образование и великолепные рекомендации, то работают и те, кому, например, 60 лет. Полный уход за ребенком — это приведение в порядок детских вещей, игрушек, приготовление детской еды, прогулки, развивающие занятия. Летом, как правило, идет спад спроса на услуги нянь, а ближе к сентябрю возобновляется. Если сравнивать с 2022 годом, то спрос сократился в три раза точно».

Нянь сейчас ищут в два раза чаще, чем в начале года, при этом по сравнению с летом 2022-го спрос на их услуги также вырос, говорит заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Он также подтверждает рост спроса на нянь из Китая:

«Безусловно, это связано с тем, то родители продолжают работать в обычном режиме. Не у всех есть возможность отправить детей к старшим родственникам или в лагеря. Средняя стоимость часа работы няни — 350 руб. Если родители готовы предложить ставку на полный рабочий день в течение месяца, то зарплата в среднем составляет 60-80 тыс. руб., при этом она существенно вырастает, если предполагаются дополнительные занятия с ребенком, а не только погулять, покормить и уложить спать. Например, специалисты со знанием методики Монтессори либо иностранных языков получают 120-150 тыс. руб. за полный месяц работы. Самый популярный язык — английский. На втором месте стоят испанский и французский. А на третьем месте — китайский».

Половина работающих россиян этим летом отправят детей к бабушкам и дедушкам. Это показал опрос сервиса «Зарплата. ру.» Среди популярных вариантов досуга для несовершеннолетних, которые выбрали участники исследования — лагеря, детские сады и летние группы при школах.

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Алексей Нарышкин