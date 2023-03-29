Рынок труда показал язык

Спрос на сотрудников, владеющих китайским, вырос на 40%. HeadHunter сообщает, что с января по март работодатели разместили около 4 тыс. вакансий, где требуется знание этого языка. Больше всего востребованы специалисты транспортно-логистической сферы, продаж и производства, уточняет РБК.

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Многие российские компании, вышедшие в прошлом году на азиатский рынок, обнаружили, что только за счет знания китайского можно существенно повысить прибыльность бизнеса. Поэтому они отправляют своих работников на курсы, пояснил руководитель сети языковых школ Allada School Дмитрий Орлов:

«Я работал в логистике на английском, но когда к нам пришла девочка со знанием китайского, там условия были абсолютно другие. Когда общался я, мне называли одну цену, а человеку, который обладает навыками общения на китайском, озвучивали стоимость процентов на 15-20 ниже.

Для китайцев это часть их культуры — они гораздо больше уважают людей, которые знают их язык. Кстати, недавно приходил мужчина, который работает где-то в нефтянке и который собирался сотрудничать с кем-то из провинции КНР, где об английском никто особо и не слышал. Что касается сроков, если человек занимается хорошо, в принципе через год он сможет нормально общаться на любом языке».

Знание китайского языка — сопутствующая опция, подчеркивают работодатели. Главное, чтобы специалист владел основными профессиональными навыками и имел высшее образование. Несколько вакансий для таких кандидатов прямо сейчас открыты в компании Ruston, которая занимается трансграничной торговлей, рассказала директор по маркетингу Диляра Макалич:

«Для нас это стандартный запрос, и он никак не связан с последними событиями, поскольку у нас головная компания находится в Китае, а в Москве у нас представительство.

Большая часть сотрудников — именно китайские коллеги, поэтому человек должен ежедневно взаимодействовать как в письменной, так и в устной форме на китайском языке. У него должен быть достаточно высокий уровень знания и владения. Также специалисту нужно иметь какое-то базовое образование — желательно российское.

Если мы ищем сотрудника в отдел логистики, то у него должен быть внешнеэкономический профиль и как необходимый для нас бонус — знание китайского. У нас, например, есть вакансии в отделе маркетинга — кандидат должен иметь базовое образование со знанием китайского. То же самое касается и отдела по работе с маркетплейсами, там требование связано с экономикой. В любом случае высшее должно быть, и уже на него нанизывается владение языком».

Программы по изучению китайского языка стали расширять и вузы. В основном там будут готовить инженеров, экологов, IT-специалистов и гидов-экскурсоводов, выяснил РБК. Так, например, китайское направление с прошлого года ввели в Московском физико-техническом институте. Программа разработана специально с уклоном на специальность.

Студенты должны освоить 7 тыс. иероглифов и научиться рассуждать о математике, аэромеханике и ядерной физике. Студсовет выступил против введения китайского в обязательную программу обучения. Но в администрации МФТИ твердо намерены развивать восточные языки, а вот европейские уйдут на второй план, подтвердил Игорь Красиков из пресс-службы МФТИ:

«Физтех — лучший в стране технический вуз. И один из наших секретов в том, что наравне с фундаментальной подготовкой мы даем возможность студентам знакомиться с живой наукой, с ее последними достижениями. Мы это делаем через общение с выдающимися учеными на базовых кафедрах, участие в конференциях и, безусловно, чтение научной литературы.

Сейчас почти треть научных статей публикуется на китайском языке, и исследователи прогнозируют, что менее чем через 10 лет половина всей технической литературы будет написана на языке нашего восточного соседа.

Очевидно, что картина мира меняется. Можно по-прежнему тратить государственные деньги на то, чтобы учить студентов испанскому или французскому, но вот вопрос: сохраним ли мы востребованность выпускников, которые будут читать Гёте в оригинале, но при этом ждать перевода на английский релизов Huawei?»

Зарплатная вилка, которую предлагают работодатели для специалистов со знанием китайского, колеблется от 50 тыс. руб. до 90 тыс. руб. Но сами соискатели хотели бы получать больше. Самые высокие запросы у кандидатов из Москвы — около 135 тыс. руб. в месяц. А самые скромные — из Казани. Их удовлетворит зарплата в 58 тыс. руб.

Всего с начала года на портале HeadHunter было размещено 33 тыс. резюме соискателей со знанием китайского языка. Это в девять раз больше, чем вакансий. В основном претенденты ищут работу переводчиков, менеджеров по продажам и преподавателей.

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Светлана Белова