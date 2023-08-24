Магнус Карлсен справился с юностью

Лучший шахматист нынешнего века Магнус Карлсен заполнил единственный заметный пробел в своем послужном списке. Он выиграл проходивший в Баку Кубок мира, одолев по дороге к ускользавшему раньше от него призу группу исключительных по таланту юных игроков. Последней жертвой великого норвежца оказался 18-летний индиец Рамешбабу Прагнанандха. Он смог устоять против Карлсена в «классической» части финала, но не сдюжил на тай-брейке в быстрые шахматы, любимом теперь жанре его выдающегося противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Быстрые шахматы стали любимым жанром Магнуса Карлсена, впервые выигравшего Кубок мира

Фото: Maria Emelianova / FIDE Быстрые шахматы стали любимым жанром Магнуса Карлсена, впервые выигравшего Кубок мира

Фото: Maria Emelianova / FIDE

Сразу после окончания бакинского финала с Магнусом Карлсеном связались два известных гроссмейстера — Даниэль Народицкий и Петер Леко, которые комментировали его противостояние с Рамешбабу Прагнанандхой для Chess24. И оба, кажется, были слегка шокированы тем, что и как рассказывал им собеседник. Они, наверное, ожидали, что на экране появится выпрыгивающий из штанов от счастья человек, который будет объяснять и так очевидное. Вот есть великий, один из величайших в истории, что уже абсолютно бесспорный факт, шахматист. С 2013 года почти десять лет он владел титулом чемпиона мира и находился на верхушке рейтинга, никого к себе не подпуская, а со званием расстался исключительно по собственной прихоти: поднадоели чемпионские матчи, связанная с ними нудная рутина. Так что с мая оно у китайца Дин Лижэня, но оговорки ведущих шахматных программ, по-прежнему часто по инерции называющих чемпионом Карлсена, никого не бесят: понятно же, кто настоящий, а не формальный фронтмен.

Этот гроссмейстер в своей жизни выиграл все, что можно выиграть, он стал лучшим во всех разновидностях игры, не упустил никаких ценных призов. Кроме одного-единственного.

Почему-то никак не срасталось с Кубком мира, с этой требовательной нокаут-системой. Даже тогда, когда форма была шикарная — как в предыдущем, двухлетней давности, розыгрыше, когда в Сочи Карлсена в полуфинале выбил поляк Ян-Кшиштоф Дуда. А выиграть его жутко хотелось. И вот наконец-то все срослось. И больше в послужном списке никаких дыр — заполнен до отказа.

Но Магнус Карлсен на экране как-то очень спокойно признавался, что вообще-то зарегистрировался в числе участников Кубка мира в Баку в последний момент. И, может, не зарегистрировался бы вовсе, если бы не июньский провал на турнире Norway Chess. Там, на родине, на особенно важном для него турнире он занял лишь шестое место. Это было уже бог знает какое по счету невыразительное выступление Карлсена в игре с надоевшим ему классическим контролем времени. Но после норвежского его, кажется, что-то кольнуло: неужели уже ни на что не способен в «классике»?! И он решил, что в Кубке мира, в котором в каждом раунде сначала нужно провести с оппонентом две классические партии, сыграть было бы все-таки неплохо — ну чтобы вернуть уверенность. Хотя сомнения насчет правильности поступка, как выяснилось, одолевали Магнуса Карлсена даже непосредственно во время бакинского состязания, и иногда он спрашивал себя: «А что я здесь, черт возьми, делаю?»

Но как-то все обошлось. Более того, сценарий, по которому Магнус Карлсен добрался до титула, вышел в каком-то смысле идеально подчеркивающим его статус, его особое положение.

Чуть ли не наиболее актуальная в сегодняшних шахматах тема — натиск свежайшей генерации шахматных талантов. Их, этих ярких талантов, уже вовсю бьющих представителей старшего — того, к которому принадлежит Магнус Карлсен — поколения, целый отряд. И, по идее, нокаут-система с ее жесткостью как раз скроена под молодежь — лучшая площадка, чтобы продемонстрировать, что «старикам» за 30 пора уступать места на первом плане.

Бакинская сетка заставила Карлсена встретиться сразу с тремя такими невероятными тинейджерами. Но вместо того, чтобы одержать победу, обреченную превратиться в символ прорыва, каждый из них пасовал перед мэтром.

В четвертом круге спасовал 18-летний немец Винсент Каймер, который, одолев Карлсена в первой классической партии, наверное, думал, что уже совершил подвиг, но во второй убедился, что в эндшпиле с норвежцем, если он собран и решительно настроен, тягаться совершенно бессмысленно, в итоге уступив на тай-брейке. В четвертьфинале спасовал, похоже, запаниковавший 17-летний индиец Гукеш Доммараджу, хотя до этого столкновения с Карлсеном не был замечен в склонности к мандражу и ляпам на ровном месте.

В финале Магнусу Карлсену достался еще один шахматист из Индии экстраординарного дарования, которому 18 исполнилось всего две недели назад. И Рамешбабу Прагнанандха продержался дольше своего соотечественника — впрочем, может быть, только потому, что перенесший тяжелое пищевое отравление Магнус Карлсен не был настроен на боевые партии. На тай-брейке же индийца постигла та же судьба, что и всех соперников Карлсена, которым не повезло рубиться с норвежцем в любимом его нынче жанре — рапиде. В первой партии, имея белый цвет, Прагнанандха попал в цейтнот и принялся допускать ошибку за ошибкой. Вторую, поведя, норвежец легко «засушил», чтобы вскоре изумлять интервьюеров неожиданными признаниями. В том числе насчет того, что успех в Кубке мира ничего не поменял в его восприятии классических шахмат и чемпионского звания: он готов за него бороться только при условии радикальной трансформации формата матча — чтобы игрались, скажем, две быстрые партии в день.

То есть от участия в Кандидатском турнире в Торонто в будущем году, в котором определится претендент на титул Дин Лижэня, Карлсен, надо понимать, отказывается.

А это значит, отказывается и от полагающейся призеру Кубка мира путевки на это соревнование. Таким образом, вместе с Рамешбабу Прагнанандхой и завоевавшим бронзу американцем Фабиано Каруаной ее получит еще и скромный азербайджанец Ниджат Абасов, сенсационно очутившийся в четверке.

Алексей Доспехов