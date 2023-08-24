Главный тренер сборной России по боксу надеется на участие в Олимпиаде-2024

Тренерский штаб сборной России по боксу готов в случае допуска собрать команду на Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщил главный тренер Виктор Фархутдинов. Он напомнил, что на Олимпиаде в Токио россияне получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«В любое время команду соберем, в любое время сможем подготовиться. Время есть, ровно 11 месяцев до Олимпийских игр. Будем надеяться и верить, что нас все-таки допустят к Олимпиаде, мы постараемся выступить достойно»,— сказал господин Фархутдинов на пресс-конференции в Хабаровске, где проходит чемпионат России по боксу (цитата по «Интерфаксу»). По мнению главного тренера, на чемпионате России проявили себя много молодых боксеров.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября. В марте МОК с оговорками рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле глава МОК Томас Бах подтвердил, что Россия не будет приглашена на летние Игры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Россия затеяла свои Игры».

Леонид Уварчев