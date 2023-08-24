Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главный тренер сборной России по боксу надеется на участие в Олимпиаде-2024

Тренерский штаб сборной России по боксу готов в случае допуска собрать команду на Олимпиаду 2024 года в Париже, сообщил главный тренер Виктор Фархутдинов. Он напомнил, что на Олимпиаде в Токио россияне получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«В любое время команду соберем, в любое время сможем подготовиться. Время есть, ровно 11 месяцев до Олимпийских игр. Будем надеяться и верить, что нас все-таки допустят к Олимпиаде, мы постараемся выступить достойно»,— сказал господин Фархутдинов на пресс-конференции в Хабаровске, где проходит чемпионат России по боксу (цитата по «Интерфаксу»). По мнению главного тренера, на чемпионате России проявили себя много молодых боксеров.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры запланированы с 28 августа по 8 сентября. В марте МОК с оговорками рекомендовал допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В июле глава МОК Томас Бах подтвердил, что Россия не будет приглашена на летние Игры.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Россия затеяла свои Игры».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...