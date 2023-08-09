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Коммерсантъ FM
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Глава NASA не считает Россию участником новой космической гонки

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в новой космической гонке участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не способна в ближайшем будущем высалить космонавтов на Луну, а значит, в гонке она не участвует. В лунной программе России высадка космонавтов на спутник Земли предусмотрена после 2030 года.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем»,— сказал Билл Нельсон на брифинге о подготовке NASA к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2».

Глава NASA отметил, что он не хотел бы, чтобы Китай добрался до Южного полюса Луны раньше. Вместе с тем, он пожелал успехов российской миссии автоматической станции «Луна-25», запуск которой намечен на ближайшие дни. «Мы желаем им всего хорошего»,— добавил он.

11 августа «Роскосмос» запустит станцию «Луна-25» — первую почти за 50 лет российскую лунную станцию. Из-за падений ступеней ракеты эвакуируют жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Анастасия Ларина

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