Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны

Индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» успешно села на поверхность Луны. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO), которая ведет на своем сайте прямую трансляцию операции по прилунению аппарата.

«Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне»,— сообщил глава организации Шри Соманат на странице ISRO в соцсети X (бывшая Twitter).

Посадка станции была осуществлена в 18:02 по индийскому времени (в 15:32 мск) в районе неизведанного Южного полюса Луны. Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно осуществить посадку своего аппарата на Луне.

В 2019 году ISRO уже предпринимала попытку отправить на Луну станцию в рамках проекта «Чандраян-2». Тогда станция смогла выйти на окололунную орбиту, но из-за технических проблем не смогла совершить посадку на поверхности спутника. Посадочный модуль разбился о лунную поверхность.

Перед миссией «Чандраян-3» поставили задачу отработать мягкую посадку на поверхность Луны и провести ряд научных экспериментов. 14 июля индийский корабль LVM3 M4 успешно вывел станцию «Чандраян-3» на орбиту Земли.

«Чандраян-3» состоит из трех частей: орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. На борту посадочного модуля и лунохода находится оборудование, предназначенное для проведения сейсмических исследований, изучения лунной поверхности и грунта. Как ожидается, они проработают в районе Южного полюса один лунный день (14 земных суток).

В этом месяце впервые почти за 50 лет попытку прилунения станции предприняла Россия. 11 августа станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа. Однако 20 августа госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли.