Индийская лунная станция «Чандраян-3» готовится к посадке

На 23 августа около 15:00 мск запланирована посадка на Луну индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3». Ракета-носитель со станцией на борту успешно стартовала с космодрома имени Сатиша Дхавана 14 июля. 16 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила о завершении всех запланированных маневров на окололунной орбите. Посадка должна быть совершена в районе Южного полюса — там же, где планировала прилуниться разбившаяся российская станция «Луна-25».

«Чандраян-3» состоит из трех частей: орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Перед миссией стоит задача отработать мягкую посадку и провести ряд научных экспериментов. На борту посадочного модуля и лунохода находится оборудование, предназначенное для проведения сейсмических исследований, изучения лунной поверхности и грунта. Как ожидается, они проработают в районе Южного полюса один лунный день (14 земных суток).

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Ранее Индия в рамках своей лунной программы запустила на окололунную орбиту аппарат «Чандраян-1», обнаруживший воду на спутнике Земли. Миссия «Чандраян-2» потерпела неудачу — спускаемый аппарат совершил жесткую посадку на поверхность. В случае успеха миссии «Чандраян-3» Индия станет четвертой страной, осуществившей мягкую посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).