В Угличе построят деревянную крепость на федеральные деньги

В историческом центре Углича Ярославской области построят макет деревянной крепостной стены с башнями и мостом. Информация о проекте размещена в акте государственной историко-культурной экспертизы, которая проходит общественное обсуждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на реализацию концепции туристического кода исторического центра «Углич. Крепость, которой нет» из федерального бюджета выделено 200 млн руб. Теперь стали известны подробности проекта.

Высота стены составит 7 метров, длина — 193 метра. В составе стены будет три 20-метровых башни. Одна из башен будет с воротами, ведущими к пешеходному мосту, который будет построен через Сухой овраг. Крепость появится на территории объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Угличского кремля».

«Модель оборонительных сооружений Угличского кремля планируется разместить на месте существовавших в XVII веке и разобранных в XVIII веке крепостных сооружений на гребне земляного вала»,— говорится в проектной документации.

Крепость планируется строить из окоренных бревен. Стену будут ставить на бетонные плиты, чтобы не повредить расположенный ниже культурный слой.

Мост через овраг также будет деревянным, диной 47 метров и шириной 2,3 метра. На территории кремля планируется проложить деревянные пешеходные дорожки общей площадью 919,6 кв.м. из лиственницы. Проектом предусмотрена архитектурная подсветка крепостной стены и фонари. Туристы смогут подниматься на стену.

Также планируется создание обзорной площадки на берегу Волги, которая будет вымощена брусчаткой, мест отдыха, лестничных спусков.

Авторы историко-культурной экспертизы пришла к выводу, что проект не окажет негативного влияния на Угличский кремль и другие объекты культурного наследия.

Антон Голицын