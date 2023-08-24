Пашинян передал Азербайджану новые предложения по мирному договору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подготовил новые предложения по мирному договору с Азербайджаном. По его словам, армянские власти рассчитывают на скорейшее подписание соглашения с Баку и начало прямых переговоров между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я хочу подчеркнуть приверженность Армении мирной повестке. Должен сообщить вам, что мы направили азербайджанской стороне наше новое предложение по мирному договору между Арменией и Азербайджаном»,— сказал господин Пашинян в ходе заседания правительства Армении. При этом он подчеркнул, что ключевые позиции Армении остались неизменными. «Позиция Еревана неизменна: вопросы прав и безопасности армянского населения должны решаться путем диалога Степанакерт--Баку. Для этого необходимо задействование международного механизма»,— сказал он (цитата по Sputnik Армения).

По его словам, гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе продолжает оставаться напряженной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Господин Пашинян считает возможным заключить мирный договор до конца нынешнего года. Министерство иностранных дел Азербайджана опасается, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны». Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обвиняют Азербайджан не просто в блокаде региона, а в геноциде.

Подробности — в публикации «Ъ» «Арцах против Карабаха».

Александр Кислов